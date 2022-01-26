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Психолог Мурадян рассказал о способах справиться со страхом будущего

По его словам, сегодня на фоне пандемии коронавируса, напряжённой социально-политической и экономической обстановки в мире у людей часто наблюдается массовый невроз.

26 января, 15:16

Фото © Pexels

В борьбе с возникающим страхом будущего поможет постоянное развитие личности и тела человека. Об этом в беседе с РИА ФАН рассказал психолог Юрий Мурадян.

По его словам, сегодня на фоне пандемии коронавируса, напряжённой социально-политической и экономической обстановки в мире у людей часто наблюдается массовый невроз, человек теряется в условиях неустойчивого мира. Однако страх и тревога являются частью защитного механизма психики, и испытывать их — нормально, добавил специалист. Но важно направить эти эмоции в полезное русло. Также необходимо испытывать чувство поддержки.

"Вспомните, как в детстве мы боялись идти в детский сад или школу, но когда воспитательница или мама брали нас за руку, страх отступал", — напомнил психолог.

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Мурадян ещё раз отметил, что поддержка всегда помогает в борьбе с негативными эмоциями, но важно помнить, что её необязательно ждать извне. Он также подчеркнул, тревога является некой психической энергией, которую "важно использовать правильно". Испытывая её, можно бездействовать либо, наоборот, трансформировать её в эффективное действие.

"Для меня, например, тревога сейчас — это топливо. Если я чего-то боюсь, переживаю, чувствую какой-то внутренний тремор, в такие моменты я размышляю, что я могу сделать с этим, как я могу использовать эту психическую энергию себе во благо, для продвижения вперёд", — подчеркнул психолог.

Часто люди переживают, например перед встречей с новыми людьми, экзаменами, важными делами, напомнил Мурадян. Психолог советует трансформировать тревогу во благо. А именно посмотреть на ситуацию внимательно, подготовиться к ней, сделать так, чтобы "будущее, в которое войдёшь, было наилучшим".

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Ещё одним способом борьбы со страхами перед будущим специалист называет стремление находиться в состоянии постоянного развития и совершенствования своего тела, интеллекта и душевных качеств. В этом помогут занятия спортом, чтение книг, освоение новых навыков и компетенций, гигиена ума и развитие жизненной философии.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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