В Госдепе заявили, что новые антироссийские санкции могут затронуть "Северный поток – 2"
Как отметила первый замгоссекретаря Венди Шерман, в случае "вторжения" РФ на Украину Вашингтон рассмотрит все доступные варианты ответных мер. По её словам, Москве придётся заплатить высокую цену.
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Возможные санкции в отношении Москвы, обсуждаемые с учётом "вторжения" России на Украину, могут коснуться газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман.
"Если произойдёт ещё одно нарушение суверенитета Украины, России придётся заплатить высокую цену <…>, ничто не будет исключено [из рассмотрения], включая "Северный поток – 2", — сказала Шерман, выступая на онлайн-конференции, организованной киевским Фондом Виктора Пинчука.
Ранее депутат Рады Алексей Кучеренко признал неспособность Киева заблокировать "Северный поток – 2". По его словам, руководство "Нафтогаза" вместо увеличения добычи украинского голубого топлива и заполнения подземных хранилищ пытается нивелировать свои провалы.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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