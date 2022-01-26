В Госдепе заявили, что новые антироссийские санкции могут затронуть "Северный поток – 2"

Возможные санкции в отношении Москвы, обсуждаемые с учётом "вторжения" России на Украину, могут коснуться газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

"Если произойдёт ещё одно нарушение суверенитета Украины, России придётся заплатить высокую цену <…>, ничто не будет исключено [из рассмотрения], включая "Северный поток – 2", — сказала Шерман, выступая на онлайн-конференции, организованной киевским Фондом Виктора Пинчука.