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Худрук театра Ермоловой Меньшиков отстранил от работы приглашённого режиссёра Долина

А позднее ответил на открытое письмо сценариста, заявив, что увиденное им на сцене по всем творческим составляющим не может быть показано зрителю. На данный момент решение о премьере ещё не принято.

26 января, 14:59
<p>Олег Меньшиков и Олег Долин © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CYa3By2tw_i/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">olegmenshikov.ru</a>, Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1810544495763212&set=pb.100004230363914.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Oleg Dolin</a></p>

Олег Меньшиков и Олег Долин © Instagram / olegmenshikov.ru, Facebook / Oleg Dolin

Театральный режиссёр Олег Долин в открытом письме сообщил, что художественный руководитель Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков отстранил его от работы. Об этом драматург написал на своей странице в "Фейсбуке". Долина пригласили в учреждение для постановки спектакля "Двенадцатая ночь, или Всё что угодно" по пьесе Уильяма Шекспира.

"По непонятным мне до конца мотивам я был отстранён вами (художественным руководителем театра) от работы. Отстранён на самой что ни на есть финишной прямой, когда спектакль был практически готов. Спектакль, который я придумал и отрепетировал", — заметил Долин.

Он уточнил, что об отстранении Меньшиков сообщил ему по СМС, а аванс за постановку спектакля не был выплачен. Также режиссёр обвинил худрука в воровстве и низости.

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"Репетиции с участием "вашей команды" должны начаться за девять дней до заявленной премьеры… Что это может означать — что вы планируете "отредактировать" уже собранный спектакль? Или всё это время где-то за кулисами готовили "свою" версию? В первом случае это неприкрытое воровство чужого спектакля, во втором — низость", — добавил Долин.

Меньшиков ответил на открытое письмо Долина, подчеркнув, что расторжение договора произошло на основании соглашения сторон. Он также уточнил, что режиссёру было предложено найти компромисс в решении этого финансового вопроса, однако, как передал его агент, Долин отказался.

"Тебе также было предложено найти компромисс в решении вопроса об авторстве спектакля, никто никогда не умалял и не ставил под сомнение твоё участие в создании спектакля. Но ты и от этого отказался", — обратился худрук в видеообращении, опубликованном на ютуб-канале театра.

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Он объяснил, что ни одному художественному руководителю не придёт в голову отменить спектакль за такой период до премьеры, особенно тот, где заняты ведущие артисты театра — Александр Петров, Станислава Милославская, Александра Бортич, Антон Лапенко, Олег Меньшиков.

"Что я должен был увидеть на сцене, чтобы принять такое решение, прекрасно понимая, что театр терпит убытки примерно в 32 миллиона рублей? А увидел я спектакль, который по всем творческим составляющим не может быть показан зрителю", — возмутился Меньшиков.

Также худрук призвал Долина задуматься, почему его работы в театре имени Пушкина и РАМТе "ничем не закончились" и заметил, что причины режиссёру надо искать в себе самом. А если бы он что-то хотел украсть, то украл бы что-нибудь "поталантливее", добавил Меньшиков, уточнив, что сейчас его команда спасает ситуацию, в которую режиссёр поставил театр.

"Мы пытаемся всё-таки сыграть премьеры в феврале. Мы ещё до конца не решили. 31 января той компанией, которая сейчас работает над спектаклем, будет принято решение, идём ли мы на выпуск или нет", — заключил представитель учреждения.

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Ранее Лайф рассказывал, что прокуратура потребовала заблокировать сайты с билетами в Большой театр по завышенным ценам. В ведомстве подчеркнули, что владельцы интернет-площадок не заключали соответствующего договора с учреждением.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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