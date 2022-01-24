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87-летняя Валентина Талызина впервые вышла на сцену после инсульта, сыграв пьесу в инвалидном кресле

Так символично звезда решила встретить свой день рождения — и для народной артистки более триумфальное возвращение спустя три года придумать сложно.

24 января, 08:56

Фото © Instagram / teatrmossoveta

87-летняя актриса театра и кино Валентина Талызина отпраздновала свой день рождения, как и подобает артистке, на сцене. Звезда сыграла в постановке пьесы Островского "Волки и овцы", выйдя на подмостки Театра имени Моссовета в роли помещицы Меропы Давыдовны Мурзавецкой и напомнив всем, почему её так любят в народе.

Фото © Instagram / teatrmossoveta

Фото © Instagram / teatrmossoveta

Валентина Илларионовна впервые появилась на публике после трёхлетнего перерыва, во время которого она восстанавливала здоровье. В октябре 2019 года СМИ сообщили, что артистка пережила инсульт, но родные звезды всё отрицали. Однако Талызина перестала играть в театре и посещать светские вечера и лишь позже стало понятно почему.

Фото © Instagram / valentinatalyzina_official, valentinatalyzina_official

Фото © Instagram / valentinatalyzina_official, valentinatalyzina_official

Артистке удалось вернуть своё прежнее состояние, вот только ноги её подвели. Звезде тяжело стоять и передвигаться самостоятельно, потому даже на сцене ей пришлось сидеть на стуле или разъезжать в инвалидном кресле, замаскированном под бричку. Но такая мелочь не смогла удержать актрису от призвания, а потому свой 87-й день рождения Талызина провела на сцене. Её речь после спектакля, которой она поделилась в "Инстаграме", растрогала зрителей и коллег, едва не доведя до слёз.

Видео © Instagram / valentinatalyzina_official

"Заплачу сейчас", — призналась артистка зрителям. А затем, услышав возгласы из зала, продолжила: "Не надо, конечно, зачем. Я очень редко плачу. Это только для вас, мои дорогие. Но я ещё поживу, как говорю в пьесе Островского. Сегодня мы очень волновались, очень! Мой день рождения — это что. А вот то, что мы премьеру сыграли, — это гениально!"

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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