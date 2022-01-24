87-летняя Валентина Талызина впервые вышла на сцену после инсульта, сыграв пьесу в инвалидном кресле

87-летняя актриса театра и кино Валентина Талызина отпраздновала свой день рождения, как и подобает артистке, на сцене. Звезда сыграла в постановке пьесы Островского "Волки и овцы", выйдя на подмостки Театра имени Моссовета в роли помещицы Меропы Давыдовны Мурзавецкой и напомнив всем, почему её так любят в народе.

Фото © Instagram / teatrmossoveta

Валентина Илларионовна впервые появилась на публике после трёхлетнего перерыва, во время которого она восстанавливала здоровье. В октябре 2019 года СМИ сообщили, что артистка пережила инсульт, но родные звезды всё отрицали. Однако Талызина перестала играть в театре и посещать светские вечера и лишь позже стало понятно почему.

Артистке удалось вернуть своё прежнее состояние, вот только ноги её подвели. Звезде тяжело стоять и передвигаться самостоятельно, потому даже на сцене ей пришлось сидеть на стуле или разъезжать в инвалидном кресле, замаскированном под бричку. Но такая мелочь не смогла удержать актрису от призвания, а потому свой 87-й день рождения Талызина провела на сцене. Её речь после спектакля, которой она поделилась в "Инстаграме", растрогала зрителей и коллег, едва не доведя до слёз.

Видео © Instagram / valentinatalyzina_official