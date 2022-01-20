Ирина Хакамада в купальнике показала, что быть стройной и подтянутой можно и в 66 лет

66-летняя Ирина Хакамада поделилась в "Инстаграме" с подписчиками снимком, который сделала в последний день отпуска в Мексике. Журналистка позировала на берегу Тулума в чёрном купальнике, демонстрируя подтянутую фигуру, которая обычно была скрыта за деловыми костюмами, и покрытое татуировками тело.

Фото © Instagram / irina_hakamada

"До новых встреч, Тулум. Пока-пока", — подписала она фото, но 2,5 млн её фанатов были всё ещё сконцентрированы на внешности звезды. Они не могли поверить, что в 66 лет возможно иметь настолько плоский живот и натренированные ноги. Они писали в комментариях: "Вы точно ведьма и знаете секрет вечной молодости!", "Вау, вот этого огонь!", "Ирина, на вас хочется равняться!"

Фото © Instagram / irina_hakamada, sofyasvetlaya и irina_hakamada

Но больше всего подписчиков привлекли татуировки Хакамады, количество и размер которых поражали воображение. Они совсем не вязались со строгим стилем журналистки, но, судя по всему, были осмысленным выбором. Подписчица поинтересовалась, что значит бабочка на животе Ирины, и та ответила просто: "Душу".

Фото © Instagram / irina_hakamada и irina_hakamada