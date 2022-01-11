Ведущая Екатерина Андреева показала на фото, как ей удаётся выглядеть такой молодой и свежей в 60
Звезда Первого канала будто остановила время, но магия тут ни при чём — Андреева тщательно следит за собой, уделяя здоровью и внешности огромное внимание.
60-летняя ведущая Первого канала Екатерина Андреева поделилась с подписчиками секретом своей вечной молодости, раскрыв, как ей удаётся с годами выглядеть только краше. Она выложила фото, на котором предстала в спортивном комплекте во время выполнения асаны. По мнению телеведущей, йога — одна из причин, по которой она смогла сохранить внешность и здоровье, а потому каждое утро Андреевой начинается с этих упражнений.
"Нужно сохранять баланс в любой ситуации, не падать и не шататься. Быть стойкой, но гибкой — всё пропускать через себя, но не давать негативу задерживаться", — наставляла подписчиков телеведущая. Помимо йоги отличную фигуру ей помогают поддерживать и другие виды тренировок — Андреева увлекается пилатесом и тайцзицюань, много времени проводит в бассейне, пишет kp.ru.
Упор в уходе за собой звезда Первого канала делает на здоровье, а потому периодически она посещает любимую клинику в Швейцарии, где проходит полный осмотр и целый спектр различных процедур. Быть всё такой же молодой ей помогают частые посещения спа-салонов и русской бани, которые подтягивают кожу и избавляют от стресса.
В целом настрой на позитивное — одна из главных идей Андреевой, её она старается придерживаться по жизни. "Стоит мыслить шире и выходить за рамки стереотипов. Не нужно выискивать в зеркале каждую морщинку и неровность — я стараюсь их не замечать и фокусироваться на своих достоинствах. И время поступает точно так же", — отметила телеведущая в "Инстаграме".
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