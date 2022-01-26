В Питере женщина дала пощёчину 10-летнему обидчику сына и угрожала ему расправой

Петербурженка дала пощёчину 10-летнему мальчику. Видео © t.me / SHOT

В Санкт-Петербурге в полицию посыпались заявления на мать четвероклассника, которая регулярно нецензурно выражается в родительском чате об одноклассниках сына и угрожает им расправой. А в определённый момент угрозы претворились в жизнь. Телеграм-канал SHOT опубликовал видео, где женщина ударила 10-летнего мальчика.

На кадрах видно, что мать школьника уверенно подходит к ребёнку и даёт ему пощёчину. Удар, судя по всему, был сильным, поскольку мальчик резко повернул голову вбок, но потом также быстро посмотрел на мать своего одноклассника. Отмечается, что таким образом родительница заступилась за сына, которого пострадавший обозвал. Самого мальчика госпитализировали после инцидента.

"Меня ударила по голове мама моего одноклассника. С руки по голове с большого размаха. Она говорила, что ударит меня с ноги и задушит меня", — рассказал мальчик.

Он также добавил, что женщина неоднократно угрожала ему и его семье расправой. Опекун мальчика — его сестра уже писала заявление на агрессивную женщину из-за характерных сообщений в родительском чате.

Кроме того, указывается, что нападавшая — мать двоих сыновей и дочки. Сама она объясняет своё поведением тем, что не хочет, чтобы кто-то обижал её детей. Среди учителей женщина получила славу скандалистки.