CNN: Вашингтон сегодня предоставит письменный ответ России по гарантиям безопасности

Белый дом собирается уже сегодня, 26 января, направить России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что в американском ответе будут изложены общие области, в рамках которых Штаты готовы сотрудничать с Россией. В частности, речь идёт о контроле над вооружениями, повышении прозрачности, снижении рисков и размещении ракетных систем. Причём в документе США будут прописаны более "глубокие" подробности, чем те, которые были озвучены публично Вашингтоном.