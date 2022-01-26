CNN: Вашингтон сегодня предоставит письменный ответ России по гарантиям безопасности
В американском документе будут прописаны более "глубокие" подробности, чем те, которые были озвучены публично властью США.
Купол Капитолия Вашингтона. Фото © Shutterstock
Белый дом собирается уже сегодня, 26 января, направить России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
Отмечается, что в американском ответе будут изложены общие области, в рамках которых Штаты готовы сотрудничать с Россией. В частности, речь идёт о контроле над вооружениями, повышении прозрачности, снижении рисков и размещении ракетных систем. Причём в документе США будут прописаны более "глубокие" подробности, чем те, которые были озвучены публично Вашингтоном.
А ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отправит свой ответ по гарантиям безопасности РФ параллельно с США. Это произойдёт уже на текущей неделе. Позднее представитель Госдепа Нед Прайс рассказал, что США включат в письменный ответ на требования России.
Напомним, Россия продолжает обсуждать с США и НАТО гарантии безопасности. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Пока официального ответа от Запада не последовало.
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