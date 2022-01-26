НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

CNN: Вашингтон сегодня предоставит письменный ответ России по гарантиям безопасности

В американском документе будут прописаны более "глубокие" подробности, чем те, которые были озвучены публично властью США.

26 января, 15:03

Купол Капитолия Вашингтона. Фото © Shutterstock

Белый дом собирается уже сегодня, 26 января, направить России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что в американском ответе будут изложены общие области, в рамках которых Штаты готовы сотрудничать с Россией. В частности, речь идёт о контроле над вооружениями, повышении прозрачности, снижении рисков и размещении ракетных систем. Причём в документе США будут прописаны более "глубокие" подробности, чем те, которые были озвучены публично Вашингтоном.

Лавров: РФ не опубликует ответ США по гарантиям безопасности, если будет такая просьба

Лавров: РФ не опубликует ответ США по гарантиям безопасности, если будет такая просьба

А ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отправит свой ответ по гарантиям безопасности РФ параллельно с США. Это произойдёт уже на текущей неделе. Позднее представитель Госдепа Нед Прайс рассказал, что США включат в письменный ответ на требования России.

Напомним, Россия продолжает обсуждать с США и НАТО гарантии безопасности. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Пока официального ответа от Запада не последовало.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1