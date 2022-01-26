Суд арестовал участника ограбления вдовы Градского

Обвиняемого в ограблении вдовы Градского ведут на суд, где ему изберут меру пресечения. Видео © LIFE

Наро-Фоминский суд Москвы арестовал задержанного по подозрению в нападении на вдову Александра Градского Марину Коташенко, 27-летний уроженец Таджикистана Умеджон Жабборов заключён под стражу до конца февраля. Заседание прошло в закрытом для прессы режиме.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Жабборова меры пресечения в виде содержания под стражей на месяц", — сообщили журналистам после окончания процесса.