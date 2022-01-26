Суд арестовал участника ограбления вдовы Градского
Таким образом, инстанция удовлетворила ходатайство следователей об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде содержания под стражей.
Кадр из видео © LIFE
Обвиняемого в ограблении вдовы Градского ведут на суд, где ему изберут меру пресечения. Видео © LIFE
Наро-Фоминский суд Москвы арестовал задержанного по подозрению в нападении на вдову Александра Градского Марину Коташенко, 27-летний уроженец Таджикистана Умеджон Жабборов заключён под стражу до конца февраля. Заседание прошло в закрытом для прессы режиме.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Жабборова меры пресечения в виде содержания под стражей на месяц", — сообщили журналистам после окончания процесса.
Ранее Лайф сообщал, что задержанного участника ограбления вдовы Градского Коташенко вычислили благодаря авто. Правоохранители выяснили, что машина, на которой скрылись злоумышленники, числится за продавцом сухофруктов. Однако тот утверждал, что поменялся автомобилями с коллегой в счёт уплаты долга второго.
Напомним, 16 января в Подмосковье вдову Градского Марину Коташенко ограбили на сто миллионов рублей. Когда женщина остановилась на трассе, трое злоумышленников сели к ней в автомобиль, потребовали вернуться домой и отдать деньги. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. По одной из версий, ограбление могло быть инсценировано с целью "перераспределения" наследства Градского, на которое сегодня претендует пять человек, включая саму Коташенко.
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