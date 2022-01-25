Мигранта выдал "мерседес": Кого задержали за ограбление вдовы Александра Градского на 100 млн Сыщики угрозыска Подмосковья допрашивают мигранта из Средней Азии, который мог иметь отношение к похищению у Марины Коташенко 100 млн рублей. Что о нём известно? 25 января, 17:08 Марина Коташенко, Умеджон Жабборов. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев © LIFE SHOT

Полицейские задержали одного из подозреваемых в нападении на вдову Александра Градского — Марину Коташенко. Им оказался ранее судимый 27-летний уроженец Таджикистана Умеджон Жабборов. Сейчас сыщики проверяют его алиби, выясняют судьбу денег, ищут возможных сообщников и организаторов "ограбления века".

Напомним, ограбление Коташенко произошло 16 января в Наро-Фоминском городском округе. По её словам, грабители спровоцировали ДТП, после чего подсели к ней в "лексус" и, угрожая похожим на пистолет предметом, заставили привезти их в дом Градских. Женщина рассказала грабителям, где спрятаны сто миллионов рублей наличными, которые они и забрали. После этого вдову композитора заставили отвезти всю компанию в соседнюю Апрелевку, где бандиты пересели в поджидавший их там белый седан "Мерседес" и скрылись по дороге в сторону Москвы.

Напуганная женщина обратилась в полицию спустя семь часов после нападения. В тот вечер следователи завели уголовное дело по статье о разбое (п. "б" ч. 4 ст. 162 УК).

Вдова А. Градского Марина Коташенко перед началом церемонии прощания с народным артистом России Александром Градским в театре "Градский холл". Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Гость из солнечного Таджикистана

Сыщики угрозыска в первую очередь подняли записи с камер наблюдения в районе дома Градских и в Апрелевке. Они отрабатывали все машины, особенно белого цвета, а также их владельцев. Личность одного из возможных участников ограбления — Жабборова — удалось установить спустя несколько дней после ограбления. На него вышли по тому самому белому "мерседесу", который скрылся с места ограбления. Вернее, через бывшего владельца иномарки, который раскрыл личность подозреваемого.

Жабборова объявили в оперативный розыск. В итоге мужчину определила система распознавания лиц, установленная на станции столичного метро "Менделеевская", после чего его задержали местные оперативники. По предварительным данным, Умеджон Жабборов — гражданин Таджикистана, зарегистрированный в Согдийской области, Ганчинском районе, в селе Газантарак. Возможно, преступник при задержании предъявил таджикский паспорт. По данным Лайфа, он является и гражданином России.

Умеджон Жабборов. Фото © LIFE SHOT

Как сообщил источник телеграм-канала "Шот" в правоохранительных органах, в столичном регионе Жабборов проживает с 2011 года, хотя официально в Россию молодой человек приезжал в Воронеж. Лайф выяснил, что туда как гастарбайтер он приехал из Таджикистана в начале 2010-х и там же получил первые разрешения на проживание и работу. Российский паспорт будущий грабитель получил 8 июня 2015 года в ОУФМС России по Воронежской области в Коминтерновском районе.

Это известная схема: граждане СНГ выбирают регион, в котором им проще оформить заветный российский паспорт. При этом сами отправляются жить и работать в совершенно другие области и города — чаще всего в Москву и Санкт-Петербург. Для того чтобы создавать видимость присутствия в регионе прибытия, ушлые мигранты покупали местные мобильные номера и указывали их как контактные в отделениях ФМС. Номера поддерживались в активированном состоянии на случай звонков с проверками.

В 2017 году парень уже попадал в переплёт в Москве. Он работал у одного из столичных бизнесменов, торговал в палатках пивом, снеками и продуктами и однажды попался на продаже алкоголя в ночное время.

Тогда в ходе рейда палаточник решил "порешать вопросы на месте" и предложил проверяющим 15 тысяч рублей, однако контролёры оказались принципиальными и Жабборова задержали на месте. В ходе следствия по делу он раскаялся и полностью признал вину. Учитывая смягчающие обстоятельства, суд отправил его на один год в исправительную колонию общего режима.

Тот самый "мерседес" – участник ограбления. Фото © LIFE SHOT

Гангстер с рынка

После отсидки парень поселился в Долгопрудном, а в мае 2019 года отправился в Воронеж регистрировать своё ИП для работы в московском такси. В столице он сотрудничал с несколькими операторами, часто менял машины и в конце концов оказался за рулём белого KIA Rio 2015 года.

Именно этот автомобиль Жабборов обменял у приятеля на белый "мерседес" 1997 года выпуска, который он с подельниками использовал во время ограбления.

Когда следователи вышли на прежнего владельца немецкой иномарки, им оказался некий продавец сухофруктов из Тульской области, работавший на одном из московских рынков. Его допросили, и он сообщил, что якобы в начале осени 2021 года поменялся машинами с коллегой — продавцом рыбы — 27-летним Умеджоном Жабборовым.

Дескать, Умед должен был ему крупную сумму денег и в счёт долга предложил поменяться машинами: Жабборов отдаст свою более новую и, соответственно, более дорогостоящую иномарку KIA Rio, оставшуюся часть позже вернёт деньгами, а взамен заберёт старенький "мерин".

Штрафы, которые вместо Жабборова получал новый владелец KIA Rio. Фото © LIFE SHOT

По данным Лайфа, Умеджон Жабборов действительно мог быть стеснён в доходах. В 2019–2020 годах в его отношении приставами было открыто более десятка исполнительных производств на приличную сумму денег. Продавец сухофруктов также сообщил следователям, что в последнее время и он, и Жабборов работали и жили прямо на рынке.

Договор купли-продажи заключать не стали, договорились на словах, "по-братски". В итоге Жабборов катался на "немце", а штрафы приходили продавцу сухофруктов. К концу года он оказался должен государству 6750 рублей. При этом таджика продавцу найти никак не удавалось — он перестал выходить на связь.

Неожиданно Умед появился 17 января — на следующий день после ограбления вдовы Градского. Он позвонил коллеге с рынка и сообщил, что у него появились деньги и он готов вернуть ему 150 тысяч оставшегося долга. На вопрос, откуда они взялись, ответил, что продал машину. Вечером того же дня передал деньги через своего знакомого и снова пропал. Скорее всего, он вернул долг из денег, похищенных в доме Градских.

Оперативники пока не питают иллюзий — Жабборов не похож на человека, который мог бы организовать и провести гладко такое ограбление. Если он и участвовал в преступлении, то, скорее всего, был на вторых ролях или его использовали втёмную.

В этой истории много странностей, поэтому версия инсценировки ограбления до сих пор остаётся среди рабочих. Во-первых, вдова обратилась за помощью спустя семь часов. Во-вторых, скоро начнётся процесс раздела имущества покойного Александра Градского. Не исключено, что кто-то мог нанять мигрантов с рынка, чтобы разыграть спектакль с ограблением. Известно, что Коташенко трепетно относится к деньгам. На сайтах бесплатных объявлений встречаются её лоты — платья, сапоги, аксессуары для коляски, детские сандалии, б/у купальник, рюкзаки для переноски грудничков. Расследование продолжается.

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