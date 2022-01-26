"Затащил его в свои сети": Олимпийская чемпионка Макарова оценила выход Медведева в полуфинал Australain Open

Теннисист Даниил Медведев сумел провести матч четвертьфинала Australian Open против канадца Феликса Оже-Альяссима по своему сценарию, что и позволило ему одержать итоговую победу. Об этом Лайфу заявила олимпийская чемпионка Екатерина Макарова.

"Матч был непростой. Феликс показал сегодня потрясающий теннис. Он очень здорово играл. Даня всё-таки затащил его в такие свои сети. В свою тягучую игру. Этим, в принципе, Даня и славится, что он никогда не сдаётся. Он ищет разные варианты. Он их находит. Может быть, в последний момент находит", — заявила Макарова.

Она также пожелала Медведеву скорейшего восстановления перед полуфинальным матчем против Стефаноса Циципаса и заметила, что он знает, как побеждать грека, а также проходить в решающие матчи важных турниров.