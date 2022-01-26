Жителя Астраханской области насмерть загрызли бродячие собаки, когда он шёл на работу

В Астраханской области стая бродячих собак насмерть загрызла проходившего мимо 58-летнего мужчину. Как сообщает региональное СУ СКР, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

По данным следствия, тело погибшего было обнаружено 26 января около гаражей кооператива "Энергетик" в Приволжском районе. Сообщается, что разъярённые животные набросились на мужчину, который шёл на работу. На ужасных фотографиях очевидцев, которые появились в паблике "Астрахань online" в соцсети "ВКонтакте", видно окровавленное тело погибшего, лежащее на дороге.

"Следствием будет дана надлежащая правовая оценка действиям должностных или иных лиц, ответственных за организацию комплекса мероприятий по отлову бродячих животных на территории Приволжского района области", — добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что многие местные жители не удивлены жуткой ситуацией, так как неоднократно жаловались на нашествие беспризорных собак. Впрочем, некоторые зоозащитники уверяют, что погибший якобы сам довёл животных до нападения.