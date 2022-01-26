Болеем за наших: Первая часть российских спортсменов улетела в Пекин на Олимпиаду

Первая часть представителей сборной России отправилась в Пекин для участия в XXIV зимних Олимпийских играх.

Так, в Китай отправились представители сборных по биатлону, конькобежному спорту, шорт-треку и женская национальная хоккейная команда. Проводы спортсменов проходили в столичном аэропорту Шереметьево. Стоит отметить, что спортсмены улетали с хорошим настроением, а биатлонист Александр Логинов заметил, что не смог взять с собой талисман, ибо он не поместился в его багаж.