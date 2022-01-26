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Болеем за наших: Первая часть российских спортсменов улетела в Пекин на Олимпиаду

Игры в столице Поднебесной стартуют 4 февраля. Всего на них разыграют 109 комплектов медалей.

26 января, 15:48

Первая часть представителей сборной России отправилась в Пекин для участия в XXIV зимних Олимпийских играх.

Так, в Китай отправились представители сборных по биатлону, конькобежному спорту, шорт-треку и женская национальная хоккейная команда. Проводы спортсменов проходили в столичном аэропорту Шереметьево. Стоит отметить, что спортсмены улетали с хорошим настроением, а биатлонист Александр Логинов заметил, что не смог взять с собой талисман, ибо он не поместился в его багаж.

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Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и бороться за место в тройке общекомандного зачёта.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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