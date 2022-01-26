Посольство США призвало американских граждан задуматься о немедленном отъезде из Украины
В сообщении дипведомства говорится, что ситуация с безопасностью в Незалежной остаётся непредсказуемой якобы "из-за возрастающей угрозы российских военных действий".
Посольство США в Киеве. Фото © ТАСС / Анна Марченко
Посольство США в Киеве обратилось к американским гражданам, находящимся на Украине, с призывом рассмотреть возможность незамедлительного выезда из страны. В сообщении дипведомства говорится, что ситуация с безопасностью в Незалежной остаётся непредсказуемой якобы "из-за возрастающей угрозы российских военных действий" и может внезапно ухудшиться в любой момент.
"Посольство США призывает граждан США на Украине рассмотреть возможность уехать уже сейчас, используя коммерческие или другие доступные частные способы перевозки", — отметили в посольстве.
Как сообщал Лайф, ранее Госдеп разрешил части сотрудников Посольства США в Киеве покинуть Украину с семьями. Также в американском дипведомстве призвали граждан не ездить в Незалежную из-за сообщений о "планируемых Россией значительных военных действиях". Кроме того, Госдеп рекомендовал американцам покинуть Украину на коммерческих рейсах. Позже стало известно, что Великобритания вслед за США начала эвакуацию дипломатов с Украины. Правительство Австралии рекомендовало своим гражданам покинуть территорию Незалежной, а также воздержаться от поездок туда в ближайшее время.
Ранее Лайф рассказывал, что представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе. По его словам, Украина стягивает военную технику к линии соприкосновения: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Представитель ЛНР добавил, что к линии соприкосновения прибывают и нацбаты. Марочко напомнил, что на фоне этого западные страны, например Великобритания и США, отправляют на Украину вооружение. Параллельно с этим некоторые государства эвакуируют своих граждан.
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