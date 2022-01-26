Посольство США призвало американских граждан задуматься о немедленном отъезде из Украины

Посольство США в Киеве обратилось к американским гражданам, находящимся на Украине, с призывом рассмотреть возможность незамедлительного выезда из страны. В сообщении дипведомства говорится, что ситуация с безопасностью в Незалежной остаётся непредсказуемой якобы "из-за возрастающей угрозы российских военных действий" и может внезапно ухудшиться в любой момент.

Ранее Лайф рассказывал, что представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе. По его словам, Украина стягивает военную технику к линии соприкосновения: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Представитель ЛНР добавил, что к линии соприкосновения прибывают и нацбаты. Марочко напомнил, что на фоне этого западные страны, например Великобритания и США, отправляют на Украину вооружение. Параллельно с этим некоторые государства эвакуируют своих граждан.