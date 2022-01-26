МК: Причиной взрыва автобуса в Воронеже в прошлом году была украинская диверсия
Правоохранители больше не рассматривают версию взрыва газового баллона в салоне транспорта и разногласия конкурирующих компаний-перевозчиков. На данный момент подозреваемые установлены.
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Причиной взрыва автобуса в центре Воронежа в августе прошлого года была украинская диверсия, также установлены подозреваемые в совершении преступления. Об этом сообщает МК со ссылкой на собственный источник.
По словам неназванного собеседника издания, версия взрыва газового баллона в салоне автобуса и разногласия конкурирующих компаний-перевозчиков исключаются. Таким образом, причиной происшествия стала "диверсия, которую устроили выходцы с Украины", а взрыв, по всей вероятности, был совершён с целью дестабилизации обстановки в регионе. Уточняется, что подозреваемые как приезжали в Россию, так и покидали страну по своим иностранным паспортам.
Напомним, вечером 12 августа 2021 года на остановке общественного транспорта "Плехановская" в центре Воронежа внутри автобуса ПАЗ прогремел взрыв. В салоне находилось 35 человек. Двое из них скончались, большинство пассажиров получили различные ранения. Также Лайф публиковал фото с повреждениями на кузове "газели", которую в Сети заподозрили в подрыве автобуса. Судя по этим снимкам, грузовик получил повреждения, но не был источником диверсии.
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