МК: Причиной взрыва автобуса в Воронеже в прошлом году была украинская диверсия

Причиной взрыва автобуса в центре Воронежа в августе прошлого года была украинская диверсия, также установлены подозреваемые в совершении преступления. Об этом сообщает МК со ссылкой на собственный источник.

По словам неназванного собеседника издания, версия взрыва газового баллона в салоне автобуса и разногласия конкурирующих компаний-перевозчиков исключаются. Таким образом, причиной происшествия стала "диверсия, которую устроили выходцы с Украины", а взрыв, по всей вероятности, был совершён с целью дестабилизации обстановки в регионе. Уточняется, что подозреваемые как приезжали в Россию, так и покидали страну по своим иностранным паспортам.