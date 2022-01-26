Как по автомобилю девушки понять, что она скрывает от окружающих
"Скажи мне, что ты водишь, и я скажу, кто ты". НЛП-тренер Ольга Адрианова уверена: любую автомобилистку можно "прочитать" ещё до того, как она заговорит и даже выйдет из салона.
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Составить психологический портрет девушки по её автомобилю — дело пяти минут, в этом помогут советы интегративного психолога и НЛП-тренера Ольги Адриановой. По словам специалиста, марка машины может легко сказать об амбициях автомобилистки, а состояние транспорта раскрывает куда больше моментов о его владелице.
Вмятины и царапины
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Если на авто невооружённым взглядом видны вмятины и царапины, то тут, уверяет Ольга, к гадалке не ходи — девушка любит попадать в передряги. И решать их придётся её избраннику, ведь справиться с ними сама она не может, а чаще всего просто не хочет. Зато тот самый "рыцарь", который возьмёт на себя всю ответственность, будет окружён любовью и благодарностью.
Порядок в салоне
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Если удалось заглянуть внутрь салона, а там идеальный порядок — ни пылинки, ни даже фантика не валяется, то это хороший знак — дома себя хозяйка ведёт точно так же. Хранительница домашнего очага сделает всё, чтобы в семье тоже была тишь да гладь.
Пушистые чехлы повсюду
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Ольга верит, что даже выбор защитных чехлов на сиденья и руль может рассказать о личности автомобилистки. К примеру, если повсюду в салоне пушистая милота, то, должно быть, девушка очень любит тепло и уют. Но не всё так просто: "Часто такое бывает, что внутри дама достаточно холодна и ей не хватает тепла и уюта. Поэтому она пытается окружить себя им извне".
Размер авто
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Огромный автомобиль у девушки — это красный флажок... для мужчины без амбиций. Скорее всего, такая дама обожает одним своим существованием разрывать шаблоны и привлекать к себе внимание. Она любит всё контролировать и быть в курсе всего происходящего. Подходить к такой нужно, только если сам уверен, что она тебя не затмит. Иначе быть беде.
Малолитражка тоже много говорит об отношении владелицы к жизни. По словам Адриановой, такие девушки либо не любят выделяться из толпы, либо подходят к выбору авто исключительно с практической точки зрения. Главное — чтобы оно могло безопасно доставить из одного места в другое, а остальное — мишура.
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А вот если девушка разъезжает на спорткаре, это уже совсем другая история. Такие автомобилистки "импульсивные, опасные, любят крайности, риск". Они подвержены частой смене эмоций и скоры на расправу, но обладательницы спорткаров быстро загораются и так же быстро потухают.
Но НЛП-тренер и интегративный психолог Ольга Адрианова отдельно отмечает, что люди не так просты, как кажется, а потому только лишь по автомобилю характер девушки просчитать сложно. Стоит обратить внимание и на другие аспекты её жизни, а машину использовать как один из критериев анализа.
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