"Риск синдрома Дауна": Врач оценила шансы Волочковой родить от ухажёра, обвиняемого в терроризме

Во время съёмок скандально известного выпуска "Пусть говорят" с Анастасией Волочковой, в котором выяснилось, что возлюбленного балерины разыскивают на территории Украины за терроризм, инста-дива отметила, что хотела бы завести детей вместе с новым кавалером. "Сейчас с Серёжей поженимся, и у нас всё будет", — отметила Волочкова на шоу.

Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов. Фото © Instagram / volochkova_art

Врач акушер-гинеколог Любовь Ерофеева прокомментировала Лайфу такие серьёзные планы светской дивы, оценив её шансы родить в 46 лет. По мнению специалиста, возраст в данном случае никак не мешает мечте Анастасии — женщина вполне может родить до 55 лет, если у неё сохранилась менструальная функция. Просто процесс зачатия и вынашивания окажется несколько сложнее. Но нет ничего такого, с чем бы не справилась сильная и упрямая балерина.

Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов. Фото © Instagram / volochkova_art

"Понятно, что после 27 лет начинает уменьшаться количество полноценных яйцеклеток, которые находятся в яичнике, и этот процесс может быть чуть более долгим, нежели, допустим, в 20 лет. Но я не вижу ничего здесь криминального", — призналась врач журналисту Лайфа.

Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов. Фото © Instagram / volochkova_art, volochkova_art