Волочкова не отказалась от нового ухажёра, узнав, что его объявили в розыск за терроризм
Пока Анастасия наслаждается конфетно-букетным периодом с новым молодым человеком Сергеем, друзья пытаются её вразумить — неправильного спутника жизни она выбрала.
Хотя 46-летняя балерина и души не чает в новом ухажёре, близкие Анастасии Волочковой с самого начала были настроены скептически. Они сразу заподозрили, что любовник инста-дивы — форменный альфонс. Ещё недавно светская львица хвасталась счастьем со своим возлюбленным, но, видимо, рано. На днях появилась информация о том, что он мошенник, преступник и вообще террорист в розыске.
Шокирующие новости вскрылись во время записи очередного выпуска шоу "Пусть говорят", пишет "Стархит". Всю правду вывалил на экс-балерину её приятель актёр Дмитрий Сафронов. По словам сына Никаса Сафронова, ни о какой любви со стороны Сергея и речи нет, но и это ещё не самое страшное: "Это мошенник, это бандит. Я провёл расследование и узнал, что у него была судимость за кражу в 2001 году. Он сбежал на Украину и там находится в розыске", — заключил Дмитрий. В доказательство — фотография объявления с розыском новой любви Волочковой.
Кадр из видео © YouTube / "Пусть говорят"
На удивление, Сергей не стал всё отрицать. Мужчина признался, что на Украине его действительно разыскивают, но всё не так страшно, как может показаться на первый взгляд. По его словам, он работал руководителем в Запорожской области и состоял в партии. Во время госпереворота он собирал митинги за дружбу с Россией, потому как не хотел гражданской войны. Но это, разумеется, не очень понравилось властям. Ни о каких других правонарушениях Кузнецов не знает — никакого разбоя не было, да и в Тамбов он ни разу не приезжал.
Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов. Фото © Instagram / volochkova_art, volochkova_art
Такой ответ знакомых балерины не устроил. Спустя полчаса разговоров в "лучших" традициях ток-шоу, слово взяла и Анастасия. Звезда заявила, что её не интересует ни прошлое нового молодого человека, ни его заработок. Она сразу предупредила Сергея, что публичная жизнь с ней будет даваться ой как не просто, и тот согласился на всё. "В мужчине меня мало интересуют деньги, сколько я уже видела этих миллионеров с пустой и чёрствой душой. Женщинам нужно не богатство, а забота", — объяснила Волочкова во время съёмок.
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