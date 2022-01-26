Волочкова не отказалась от нового ухажёра, узнав, что его объявили в розыск за терроризм

Хотя 46-летняя балерина и души не чает в новом ухажёре, близкие Анастасии Волочковой с самого начала были настроены скептически. Они сразу заподозрили, что любовник инста-дивы — форменный альфонс. Ещё недавно светская львица хвасталась счастьем со своим возлюбленным, но, видимо, рано. На днях появилась информация о том, что он мошенник, преступник и вообще террорист в розыске.

Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов. Фото © Instagram / volochkova_art

Шокирующие новости вскрылись во время записи очередного выпуска шоу "Пусть говорят", пишет "Стархит". Всю правду вывалил на экс-балерину её приятель актёр Дмитрий Сафронов. По словам сына Никаса Сафронова, ни о какой любви со стороны Сергея и речи нет, но и это ещё не самое страшное: "Это мошенник, это бандит. Я провёл расследование и узнал, что у него была судимость за кражу в 2001 году. Он сбежал на Украину и там находится в розыске", — заключил Дмитрий. В доказательство — фотография объявления с розыском новой любви Волочковой.

Кадр из видео © YouTube / "Пусть говорят"

На удивление, Сергей не стал всё отрицать. Мужчина признался, что на Украине его действительно разыскивают, но всё не так страшно, как может показаться на первый взгляд. По его словам, он работал руководителем в Запорожской области и состоял в партии. Во время госпереворота он собирал митинги за дружбу с Россией, потому как не хотел гражданской войны. Но это, разумеется, не очень понравилось властям. Ни о каких других правонарушениях Кузнецов не знает — никакого разбоя не было, да и в Тамбов он ни разу не приезжал.

Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов. Фото © Instagram / volochkova_art, volochkova_art