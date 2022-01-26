Блинкен раскрыл детали переданного РФ ответа США по гарантиям безопасности
Госсекретарь также заметил, что Вашингтон не будет обнародовать документы, которые планируется обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым.
© Twitter / Secretary Antony Blinken
США передали России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Это подтвердил госсекретарь Энтони Блинкен.
"На прошлой неделе я сказал министру иностранных дел Лаврову, что Соединённые Штаты сделают то же самое. Сегодня посол Салливан в Москве передал письменный ответ", — сказал он в ходе брифинга.
Глава американской дипломатии уточнил, что в ответе содержатся предложения по областям, где стороны могут найти точки соприкосновения, а также озабоченности Вашингтона и союзников действиями Москвы в этой сфере. Блинкен также заметил, что планирует обсудить его с главой МИД РФ Лавровым.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заметил, что Москва не будет публиковать ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, если будет такая просьба. Он также признавал, что Россия готова к любому развитию событий.
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