Блинкен раскрыл детали переданного РФ ответа США по гарантиям безопасности

США передали России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Это подтвердил госсекретарь Энтони Блинкен.

"На прошлой неделе я сказал министру иностранных дел Лаврову, что Соединённые Штаты сделают то же самое. Сегодня посол Салливан в Москве передал письменный ответ", — сказал он в ходе брифинга.

Глава американской дипломатии уточнил, что в ответе содержатся предложения по областям, где стороны могут найти точки соприкосновения, а также озабоченности Вашингтона и союзников действиями Москвы в этой сфере. Блинкен также заметил, что планирует обсудить его с главой МИД РФ Лавровым.