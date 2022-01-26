Депутат Госдумы Гурулёв рассказал, какое вооружение Россия может поставить в Донбасс
Парламентарий заметил, что подразделения Народной милиции ЛНР и ДНР являются сугубо оборонительными организациями, предназначенными для сдерживания агрессии Киева.
Военнослужащий ДНР в посёлке Спартак © ТАСС / Валентин Спринчак
Россия могла бы поставить самопровозглашённым Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) оборонительное вооружение для защиты от агрессии Украины. Об этом в беседе с "Интерфаксом" рассказал член Комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв.
"Для того чтобы непризнанным республикам помочь обороняться, это, конечно, противотанковые снаряды, это, наверное, переносные зенитно-ракетные комплексы, чтобы не было ударов с воздуха", — уточнил он.
Также в число возможных поставок могут войти мины для предотвращения переброски на территорию республик колонн бронетехники. Гурулёв добавил, что подразделения Народной милиции ЛНР и ДНР являются сугубо оборонительными организациями, "предназначенными для того, чтобы не дать киевскому режиму уничтожить мирных граждан на территории этих республик".
Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак высказался о необходимости России поддержать ДНР и ЛНР поставками отдельных видов вооружений. Позже с таким предложением к руководству РФ обратился глава фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев. Он заявил, что осуществляемый Западом сценарий на Украине напоминает возврат к нацизму и бандеровщине.
Напомним, представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе. По его словам, Украина стягивает военную технику к линии соприкосновения: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Представитель ЛНР добавил, что к линии соприкосновения прибывают и нацбаты. Марочко напомнил, что на фоне этого западные страны, например Великобритания и США, отправляют на Украину вооружение. Параллельно с этим некоторые государства эвакуируют своих граждан.
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