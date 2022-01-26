Депутат Госдумы Гурулёв рассказал, какое вооружение Россия может поставить в Донбасс

Россия могла бы поставить самопровозглашённым Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) оборонительное вооружение для защиты от агрессии Украины. Об этом в беседе с "Интерфаксом" рассказал член Комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв.

"Для того чтобы непризнанным республикам помочь обороняться, это, конечно, противотанковые снаряды, это, наверное, переносные зенитно-ракетные комплексы, чтобы не было ударов с воздуха", — уточнил он.

Также в число возможных поставок могут войти мины для предотвращения переброски на территорию республик колонн бронетехники. Гурулёв добавил, что подразделения Народной милиции ЛНР и ДНР являются сугубо оборонительными организациями, "предназначенными для того, чтобы не дать киевскому режиму уничтожить мирных граждан на территории этих республик".