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Депутат Госдумы Гурулёв рассказал, какое вооружение Россия может поставить в Донбасс

Парламентарий заметил, что подразделения Народной милиции ЛНР и ДНР являются сугубо оборонительными организациями, предназначенными для сдерживания агрессии Киева.

26 января, 17:34
<p>Военнослужащий ДНР в посёлке Спартак © ТАСС / Валентин Спринчак</p>

Военнослужащий ДНР в посёлке Спартак © ТАСС / Валентин Спринчак

Россия могла бы поставить самопровозглашённым Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) оборонительное вооружение для защиты от агрессии Украины. Об этом в беседе с "Интерфаксом" рассказал член Комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв.

"Для того чтобы непризнанным республикам помочь обороняться, это, конечно, противотанковые снаряды, это, наверное, переносные зенитно-ракетные комплексы, чтобы не было ударов с воздуха", — уточнил он.

Также в число возможных поставок могут войти мины для предотвращения переброски на территорию республик колонн бронетехники. Гурулёв добавил, что подразделения Народной милиции ЛНР и ДНР являются сугубо оборонительными организациями, "предназначенными для того, чтобы не дать киевскому режиму уничтожить мирных граждан на территории этих республик".

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Глава ДНР Пушилин приветствовал любую помощь для отражения готовящейся агрессии Украины

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак высказался о необходимости России поддержать ДНР и ЛНР поставками отдельных видов вооружений. Позже с таким предложением к руководству РФ обратился глава фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев. Он заявил, что осуществляемый Западом сценарий на Украине напоминает возврат к нацизму и бандеровщине.

Напомним, представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе. По его словам, Украина стягивает военную технику к линии соприкосновения: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Представитель ЛНР добавил, что к линии соприкосновения прибывают и нацбаты. Марочко напомнил, что на фоне этого западные страны, например Великобритания и США, отправляют на Украину вооружение. Параллельно с этим некоторые государства эвакуируют своих граждан.

Народная милиция ЛНР ожидает, что ВСУ попытаются окружить Луганск

Народная милиция ЛНР ожидает, что ВСУ попытаются окружить Луганск

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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