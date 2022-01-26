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Bloomberg: США передали России письменный ответ на предложения безопасности

Вероятнее всего, это сделал американский посол Джон Салливан, который приезжал в МИД РФ. На данный момент он уже покинул здание на Смоленской площади, отказавшись от комментариев.

26 января, 17:20

© Twitter / The White House

США передали России письменный ответ на предложенные гарантии безопасности. Об этом сообщила журналист агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

"Письменный ответ США России уже передан", — написала она в "Твиттере".

Вероятнее всего, это сделал американский посол Джон Салливан, который приезжал в Министерство иностранных дел РФ. На данный момент он уже покинул здание на Смоленской площади, отказавшись от комментариев журналистам, передаёт ТАСС. После появления сообщений о передаче ответа генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал срочную пресс-конференцию, она пройдёт сегодня, 26 января, и начнётся в 21:00 мск.

Лавров: РФ не опубликует ответ США по гарантиям безопасности, если будет такая просьба

Лавров: РФ не опубликует ответ США по гарантиям безопасности, если будет такая просьба

Напомним, Россия продолжает обсуждать с США и НАТО гарантии безопасности. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Пока официального ответа от Запада не последовало.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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