Bloomberg: США передали России письменный ответ на предложения безопасности

Вероятнее всего, это сделал американский посол Джон Салливан, который приезжал в Министерство иностранных дел РФ. На данный момент он уже покинул здание на Смоленской площади, отказавшись от комментариев журналистам, передаёт ТАСС. После появления сообщений о передаче ответа генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал срочную пресс-конференцию, она пройдёт сегодня, 26 января, и начнётся в 21:00 мск.