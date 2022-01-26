ТАСС: Посол США прибыл в МИД РФ

Посол США в Москве Джон Салливан вечером в среду прибыл в здание российского МИД. Об этом сообщает ТАСС . По данным агентства, автомобиль дипломата подъехал к зданию министерства около 19:30 мск.

Не исключено, что американская сторона в эти минуты передаёт письменные ответы Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщал, что это произойдёт именно сегодня.