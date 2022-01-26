ТАСС: Посол США прибыл в МИД РФ
Не исключено, что американская сторона в эти минуты передаёт письменные ответы Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности.
Посол США в Москве Джон Салливан. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Посол США в Москве Джон Салливан вечером в среду прибыл в здание российского МИД. Об этом сообщает ТАСС. По данным агентства, автомобиль дипломата подъехал к зданию министерства около 19:30 мск.
Не исключено, что американская сторона в эти минуты передаёт письменные ответы Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщал, что это произойдёт именно сегодня.
Напомним, Россия продолжает обсуждать с США и НАТО гарантии безопасности. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Пока официального ответа от Запада не последовало.
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