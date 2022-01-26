Прокуратура Новгородской области проверит соцслужбы, работавшие с семьёй пропавшей девочки
Правоохранители установят условия жизни и воспитания ребёнка. Прокурор региона Юрий Немкин поставил ход и результаты расследования возбуждённого уголовного дела на личный контроль.
Пропавшая девочка © "ЧП 53 Великий Новгород. Новости"
Прокуратура Новгородской области проверит социальные службы системы профилактики, работавшие с семьёй пропавшей полуторогодовалой девочки в городе Холме. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Прокуратурой области будет дана оценка работы органов и учреждений системы профилактики при организации работы с семьёй ребёнка", — говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители проверят условия жизни и воспитания девочки в связи с её исчезновением. Прокурор региона Юрий Немкин поставил ход и результаты расследования уголовного дела на личный контроль.
Ранее Лайф сообщал, что перед пропажей годовалой девочки в Новгородской области мать надолго бросила её дома одну. Выяснилось, что у женщины кроме этой малышки ещё семеро детей, но их изъяли органы опеки в декабре. Следов чьего-либо присутствия в доме нет, соседи ничего не видели. Позднее Следственный комитет показал видео из дома, откуда пропала девочка.
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