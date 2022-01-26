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Прокуратура Новгородской области проверит соцслужбы, работавшие с семьёй пропавшей девочки

Правоохранители установят условия жизни и воспитания ребёнка. Прокурор региона Юрий Немкин поставил ход и результаты расследования возбуждённого уголовного дела на личный контроль.

26 января, 16:39
<p>Пропавшая девочка © <a href="https://vk.com/region53" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"ЧП 53 Великий Новгород. Новости"</a></p>

Пропавшая девочка © "ЧП 53 Великий Новгород. Новости"

Прокуратура Новгородской области проверит социальные службы системы профилактики, работавшие с семьёй пропавшей полуторогодовалой девочки в городе Холме. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Прокуратурой области будет дана оценка работы органов и учреждений системы профилактики при организации работы с семьёй ребёнка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители проверят условия жизни и воспитания девочки в связи с её исчезновением. Прокурор региона Юрий Немкин поставил ход и результаты расследования уголовного дела на личный контроль.

В доме в Новгородской области, где пропала полуторагодовалая девочка, нашли кости

В доме в Новгородской области, где пропала полуторагодовалая девочка, нашли кости

Ранее Лайф сообщал, что перед пропажей годовалой девочки в Новгородской области мать надолго бросила её дома одну. Выяснилось, что у женщины кроме этой малышки ещё семеро детей, но их изъяли органы опеки в декабре. Следов чьего-либо присутствия в доме нет, соседи ничего не видели. Позднее Следственный комитет показал видео из дома, откуда пропала девочка.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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