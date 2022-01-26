Прокуратура Новгородской области проверит соцслужбы, работавшие с семьёй пропавшей девочки

Прокуратура Новгородской области проверит социальные службы системы профилактики, работавшие с семьёй пропавшей полуторогодовалой девочки в городе Холме. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Прокуратурой области будет дана оценка работы органов и учреждений системы профилактики при организации работы с семьёй ребёнка", — говорится в сообщении.