Адвокат Просвирнина назвал фейком информацию об обнаруженных наркотиках в крови журналиста

Появившаяся информация о якобы обнаруженных в крови скончавшегося журналиста и основателя проекта "Спутник и погром" Егора Просвирнина следов наркотиков не соответствует действительности. Об этом Лайфу сообщил адвокат семьи Матвей Цзен.

"Информация эта появилась в телеграм-канале, который уже несколько недель назад давал фальшивую информацию о том, что якобы готова экспертиза. Сейчас повторно пустили этот фейк. По нашим сведениям, которые нам сообщает следствие, экспертиза не готова. И, соответственно, её результатов мы не знаем, поэтому публикацию считаем фейком", — пояснил нам адвокат.