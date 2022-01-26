Адвокат Просвирнина назвал фейком информацию об обнаруженных наркотиках в крови журналиста
Собеседник Лайфа отметил, что следователи подтвердили ему неготовность экспертизы. Он уточнил, что в день смерти публицист мог выпить алкоголь, но о запрещённых веществах речь не идёт.
© Facebook / Егор Просвирнин
Появившаяся информация о якобы обнаруженных в крови скончавшегося журналиста и основателя проекта "Спутник и погром" Егора Просвирнина следов наркотиков не соответствует действительности. Об этом Лайфу сообщил адвокат семьи Матвей Цзен.
"Информация эта появилась в телеграм-канале, который уже несколько недель назад давал фальшивую информацию о том, что якобы готова экспертиза. Сейчас повторно пустили этот фейк. По нашим сведениям, которые нам сообщает следствие, экспертиза не готова. И, соответственно, её результатов мы не знаем, поэтому публикацию считаем фейком", — пояснил нам адвокат.
Цзен отметил, что только вчера общался со следователями и те подтвердили, что результаты экспертизы ещё не готовы. При этом собеседник уточнил, что в день смерти основатель "Спутника и погрома" действительно употреблял какое-то количество алкоголя, но о наркотиках речь не идёт. После оглашения результатов экспертизы не исключено, что семья погибшего публициста подаст в суд на телеграм-канал, который распространил ложную информацию, добавил собеседник.
Напомним, что тело основателя проекта "Спутник и погром" нашли под окнами жилого дома на Тверском бульваре вечером 27 декабря. Лайф публиковал видео с места происшествия. Причины сейчас выясняются. Ранее стало известно, что перед гибелью Просвирнин жаловался на проблемы с женой. При этом в "Спутнике и погроме" заявили, что последнюю неделю жизни основатель националистического проекта мучился от бессонницы, но не задумывался о суициде.
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