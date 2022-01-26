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Адвокат Просвирнина назвал фейком информацию об обнаруженных наркотиках в крови журналиста

Собеседник Лайфа отметил, что следователи подтвердили ему неготовность экспертизы. Он уточнил, что в день смерти публицист мог выпить алкоголь, но о запрещённых веществах речь не идёт.

26 января, 16:27
<p>© Facebook /<a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=418939555695565&set=a.126412134948310" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Егор Просвирнин</a></p>

© Facebook / Егор Просвирнин

Появившаяся информация о якобы обнаруженных в крови скончавшегося журналиста и основателя проекта "Спутник и погром" Егора Просвирнина следов наркотиков не соответствует действительности. Об этом Лайфу сообщил адвокат семьи Матвей Цзен.

"Информация эта появилась в телеграм-канале, который уже несколько недель назад давал фальшивую информацию о том, что якобы готова экспертиза. Сейчас повторно пустили этот фейк. По нашим сведениям, которые нам сообщает следствие, экспертиза не готова. И, соответственно, её результатов мы не знаем, поэтому публикацию считаем фейком", — пояснил нам адвокат.

Основателя "Спутника и погрома" Просвирнина похоронили на Троекуровском кладбище

Основателя "Спутника и погрома" Просвирнина похоронили на Троекуровском кладбище

Цзен отметил, что только вчера общался со следователями и те подтвердили, что результаты экспертизы ещё не готовы. При этом собеседник уточнил, что в день смерти основатель "Спутника и погрома" действительно употреблял какое-то количество алкоголя, но о наркотиках речь не идёт. После оглашения результатов экспертизы не исключено, что семья погибшего публициста подаст в суд на телеграм-канал, который распространил ложную информацию, добавил собеседник.

Напомним, что тело основателя проекта "Спутник и погром" нашли под окнами жилого дома на Тверском бульваре вечером 27 декабря. Лайф публиковал видео с места происшествия. Причины сейчас выясняются. Ранее стало известно, что перед гибелью Просвирнин жаловался на проблемы с женой. При этом в "Спутнике и погроме" заявили, что последнюю неделю жизни основатель националистического проекта мучился от бессонницы, но не задумывался о суициде.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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