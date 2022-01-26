Курс евро превысил 90 рублей впервые с июля 2021 года

Курс евро на Московской бирже в ходе валютных торгов вырос больше чем на рубль по отношению к закрытию предыдущей сессии — до 90,16 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки на 19:07 мск. В последний раз валюта поднималась до такого значения 20 июля 2021 года.

Доллар же обновил максимум с начала ноября 2020 года. В ходе торгов американская валюта подскакивала ровно до 80 рублей. По состоянию на 19:03 мск доллар торговался по 79,83 рубля, что на 1,31 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.