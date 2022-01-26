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Курс евро превысил 90 рублей впервые с июля 2021 года

В то же время доллар пробил отметку в 80 рублей, обновив максимум с начала ноября 2020 года. Однако сейчас началось снижение.

26 января, 16:44
<p>© Pexels</p>

© Pexels

Курс евро на Московской бирже в ходе валютных торгов вырос больше чем на рубль по отношению к закрытию предыдущей сессии — до 90,16 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки на 19:07 мск. В последний раз валюта поднималась до такого значения 20 июля 2021 года.

Доллар же обновил максимум с начала ноября 2020 года. В ходе торгов американская валюта подскакивала ровно до 80 рублей. По состоянию на 19:03 мск доллар торговался по 79,83 рубля, что на 1,31 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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Ранее экономист Михаил Беляев спрогнозировал курс рубля на ближайшее время. По его словам, происходящие в международной сфере тревожные события вызывают повышенную рисковую ситуацию на рынке. Однако эксперт убеждён, что нельзя говорить о "начале обвала рубля", как предсказывают некоторые аналитики.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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