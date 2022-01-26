Минцифры утвердило интернет-ресурсы, которые будут бесплатными даже при нулевом балансе

Минцифры утвердило социально значимые ресурсы, доступ к которым для россиян будет бесплатным даже при нулевом балансе. В этот перечень вошли портал "Госуслуги", позволяющий получать гражданам госсервисы в удобном дистанционном формате, и социальная сеть "ВКонтакте". Выбор был обусловлен в том числе тем, что инфраструктура соцсети содержит более 35 тысяч страниц различных госорганов, где граждане могут узнавать информацию из надёжного источника, задавать вопросы и получать оперативную обратную связь от различных ведомств.

В дальнейшем этот список может быть расширен. Решение остаётся за членами правительственной комиссии по определению перечня бесплатных социально значимых сайтов. Главный критерий — это должен быть популярный ресурс Рунета, имеющий возможность предоставить оперативную информацию общенационального значения до максимального числа пользователей.

По мнению директора региональной общественной организации "Центр интернет-технологий" (РОЦИТ) Рустама Сагдатулина, включение в список социально значимых ресурсов портала "Госуслуги" и соцсети "ВКонтакте" — более чем справедливый выбор, поскольку оба ресурса удовлетворяют критериям по своей популярности и функционалу.

"На "Госуслугах" ежедневно пользователи заказывают до 6,5 миллиона электронных услуг, его значимость для россиян трудно переоценить, и, конечно же, он должен быть доступен для каждого гражданина в любой жизненной ситуации. Выбор "ВКонтакте" тоже вопросов не вызывает: по результатам нашего недавнего исследования, этой соцсети отдают предпочтение большинство россиян", — отметил Сагдатулин.

В РОЦИТ отметили, что с помощью "ВКонтакте" россияне получают информацию, поддерживают общение с близкими и могут оперативно попросить и получить помощь.

"Доступ к такому ресурсу действительно должен быть таким же простым и безвозмездным, как доступ к экстренным службам", — заключил эксперт.