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Компания – оператор "Северного потока – 2" учредила немецкую дочернюю структуру

Отмечается, что это позволило выполнить положения закона об энергетическом хозяйстве ФРГ. Новая организация станет владельцем 54-километрового участка газопровода, расположенного в германских водах.

26 января, 16:49
<p>© Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin</p>

© Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Компания – оператор "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода, расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в городе Любмин в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ.

Uniper ожидает завершения сертификации "Северного потока – 2" летом 2022 года

Uniper ожидает завершения сертификации "Северного потока – 2" летом 2022 года

Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора — ведомство требовало, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской дочки. Позже стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ утверждают, что из-за газопровода в Правительстве ФРГ произошёл раскол.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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