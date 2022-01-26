Компания – оператор "Северного потока – 2" учредила немецкую дочернюю структуру

Отмечается, что новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода, расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в городе Любмин в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ.