Замгоссекретаря США Шерман заявила о неготовности Украины к членству в НАТО
По её словам, Незалежная пока не сможет получить План действий по подготовке к присоединению к Североатлантическому альянсу из-за несоответствия уровня.
Венди Шерман. Фото © Getty Images / Tom Williams / CQ-Roll Call
Уровень развития Украины не соответствует необходимому для вступления в НАТО. Об этом заявила заместитель главы Госдепартамента США Уэнди Шерман.
"НАТО подтверждает амбиции Украины по вступлению в Североатлантический альянс. Украина работает над тем, чтобы показать, что она готова получить План действий по подготовке к членству в НАТО. Пока она не достигла такого уровня", — подчеркнула Шерман.
Ранее бывший генсек НАТО заявил, что Украина не войдёт в состав альянса в обозримом будущем. Ещё в 2008 году организация заявила, что Украина "станет членом" блока, но и тогда было ясно, что обещание не сбудется, отметил Хоп Схеффер. Также об отсутствии планов по включению в альянс новых членов из Восточной Европы заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Прежде Лайф рассказал о заявлении депутата Рады Бойко, что Киев должен стремиться к миру в Донбассе, а не вступлению в НАТО. Парламентарий отметил, что, когда власть Незалежной перестаёт считаться с реальностью и ставит неадекватные цели, "тогда об Украине и начинают говорить без Украины".
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