Замгоссекретаря США Шерман заявила о неготовности Украины к членству в НАТО

Уровень развития Украины не соответствует необходимому для вступления в НАТО. Об этом заявила заместитель главы Госдепартамента США Уэнди Шерман.

"НАТО подтверждает амбиции Украины по вступлению в Североатлантический альянс. Украина работает над тем, чтобы показать, что она готова получить План действий по подготовке к членству в НАТО. Пока она не достигла такого уровня", — подчеркнула Шерман.