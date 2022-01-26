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Трамп назвал безумными планы Байдена отправить американских солдат в Европу

Политик считает, что США "больше не уважают", и подчёркивает, что подобные решения Белого дома вполне могут "развязать третью мировую войну".

26 января, 17:10
<p>Дональд Трамп © ТАСС / AP / Evan Vucci</p>

Дональд Трамп © ТАСС / AP / Evan Vucci

Бывший президент США Дональд Трамп назвал безумием предложение администрации действующего американского лидера Джо Байдена на фоне эскалации украинского конфликта дополнительно отправить в Европу американских военнослужащих.

"Это безумие. Это никогда не случилось бы при мне. Следующими будут Тайвань и Китай", — заявил Трамп в эфире подкаста The Great America Show.

В беседе политик также добавил, что США "больше не уважают". Кроме того, он подчеркнул, что подобные решения Белого дома вполне могут "развязать третью мировую войну".

Трамп заявил, что при нём проблем с Украиной не было из-за хороших отношений с Путиным

Трамп заявил, что при нём проблем с Украиной не было из-за хороших отношений с Путиным

Тем не менее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заверила, что у Байдена нет желания и интереса отправлять войска на Украину. Однако в американской администрации не согласны с Киевом по вопросу эскалации на границе.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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