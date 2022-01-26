Посол РФ рассказал, как Госдеп вынуждает его покинуть США из-за визовых разногласий

Госдеп США вынуждает посла РФ Анатолия Антонова покинуть страну к апрелю из-за разногласий по визам. Об этом сообщил журналистам в среду сам дипломат.

"На последних встречах в Госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из Соединённых Штатов Америки к апрелю, если мы не выполним ряд условий Соединённых Штатов Америки по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве", — отметил глава российской дипмиссии.

По словам дипломата, американская администрация делает всё возможное, чтобы ужать российское дипломатическое присутствие в США.