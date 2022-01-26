Посол РФ рассказал, как Госдеп вынуждает его покинуть США из-за визовых разногласий
По словам Анатолия Антонова, американская администрация сегодня делает всё возможное, чтобы ужать российское дипломатическое присутствие в Штатах.
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Госдеп США вынуждает посла РФ Анатолия Антонова покинуть страну к апрелю из-за разногласий по визам. Об этом сообщил журналистам в среду сам дипломат.
"На последних встречах в Госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из Соединённых Штатов Америки к апрелю, если мы не выполним ряд условий Соединённых Штатов Америки по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве", — отметил глава российской дипмиссии.
По словам дипломата, американская администрация делает всё возможное, чтобы ужать российское дипломатическое присутствие в США.
"У нас незакрытые генеральные консульства в Хьюстоне и в Нью-Йорке, но в действительности они работать не могут, там нет дипломатов, там нет сотрудников", — подчеркнул Антонов.
Напомним, предложения Москвы по гарантиям безопасности обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января на заседании Совета Россия – НАТО. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. После обсуждения глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предложит госсекретарю США Энтони Блинкену предать гласности ответ США по гарантиям безопасности.
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