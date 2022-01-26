МИД РФ подтвердил получение ответов от США по гарантиям безопасности
Именно для этого в дипломатическое ведомство приезжал американский посол Джон Салливан. При этом ранее Сергей Лавров заявлял, что Москва не будет публиковать ответ, если так хотят в Вашингтоне.
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Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко принял посла США в Москве Джона Салливана по его просьбе, получив письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.
"В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности", — сказано в записи внешнедипломатического ведомства.
Ранее Лайф рассказывал о визите американского посла Джона Салливана в МИД РФ. К настоящему моменту дипломат покинул здание на Смоленской площади, отказавшись от комментариев журналистам.
Напомним, Россия продолжает обсуждать с США и НАТО гарантии безопасности. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО.
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