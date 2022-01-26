МИД РФ подтвердил получение ответов от США по гарантиям безопасности

Именно для этого в дипломатическое ведомство приезжал американский посол Джон Салливан. При этом ранее Сергей Лавров заявлял, что Москва не будет публиковать ответ, если так хотят в Вашингтоне.