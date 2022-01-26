Посол РФ сообщил о группе российских дипломатов, покидающих США по требованию Госдепа

"Наши товарищи были вынуждены по требованию американцев уехать раньше того срока, на который они приезжали сюда. Ещё в сентябре нас пригласили в Госдепартамент и дали список из 55 человек. Часть из них — 27 человек — должны были уехать и уезжают к 30 января, и 28 человек уезжают к 30 июня. О том, что их высылают, не было сказано. Но было сказано, что если эти люди не уедут, то на следующий день [после установленного срока] они лишаются дипломатических привилегий и могут быть арестованы", — сказал Антонов журналистам.