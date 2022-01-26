Посол РФ сообщил о группе российских дипломатов, покидающих США по требованию Госдепа
Анатолий Антонов назвал подобные действия Вашингтона "враждебным шагом" и подчеркнул, что в этих условиях Москва не может рассматривать ситуацию никак иначе, кроме как высылку.
Анатолий Антонов © Facebook / Посольство России в США
Ещё 27 российских дипломатов вместе с членами семей вынуждены покинуть США из-за того, что американская сторона ограничила до трёх лет сроки командировок для представителей дипмиссии России. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Наши товарищи были вынуждены по требованию американцев уехать раньше того срока, на который они приезжали сюда. Ещё в сентябре нас пригласили в Госдепартамент и дали список из 55 человек. Часть из них — 27 человек — должны были уехать и уезжают к 30 января, и 28 человек уезжают к 30 июня. О том, что их высылают, не было сказано. Но было сказано, что если эти люди не уедут, то на следующий день [после установленного срока] они лишаются дипломатических привилегий и могут быть арестованы", — сказал Антонов журналистам.
Дипломат назвал подобные действия Вашингтона "враждебным шагом" и подчеркнул, что в этих условиях Москва не может рассматривать ситуацию никак иначе, кроме как высылку.
Как сообщал Лайф, США отказались признать высылкой принудительный выезд российских дипломатов. В Госдепе заявили, что Москва была предупреждена об этом около года назад, это "не карательная мера". На что Антонов обвинил Госдеп в искажении фактов. Посол отметил, что американской стороной было чётко обозначено: в случае отказа выехать люди будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий.
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