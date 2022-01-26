Двукратного олимпийского чемпиона Плющенко увезли в больницу прямо с тренировки
Сейчас состояние 39-летнего спортсмена удалось стабилизировать, и он вышел на связь с поклонниками. Как сообщила его супруга Яна Рудковская, всему виной обострение старого недуга.
Кадр из видео © Instagram / plushenkoofficial
Плющенко обратился к фанатам с больничной койки © Instagram / plushenkoofficial
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу. Об этом 39-летний спортсмен сообщил на своей странице в "Инстаграме".
"Вроде бы — здоров-здоров, бац-бац — и нездоров. Берегите себя, следите за своим здоровьем. Слава богу, что у меня всё в порядке. Нашей медицине спасибо огромное", — сказал Плющенко, лёжа на больничной койке.
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О том, что конкретно случилось, фигурист рассказывать не стал. Однако отметил, что стало ему плохо прямо во время тренировки. Как пишет РИА "Новости", у Евгения обострилась язва двенадцатиперстной кишки. По словам жены Плющенко Яны Рудковской, врачи в скором времени обещали отпустить его над амбулаторное лечение.
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