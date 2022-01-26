ОПЗЖ предложила вернуться к внеблоковому статусу Украины и отказаться от вступления в НАТО

Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) предлагает вернуться к внеблоковому статусу Незалежной и отказаться от вступления в НАТО. Соответствующую инициативу выдвинули депутаты Нестор Шуфрич и Юрий Загородний, сообщается на сайте политсилы.

В ОПЗЖ напомнили, что стремление к нейтралитету было прописано в Декларации о государственном суверенитете Украины, принятой в 1990 году. Как отметил Загородний, провозглашение внеблокового статуса будет обозначать, что страна не участвует в военных конфликтах и не является членом какого-либо объединения. По его мнению, именно так Украина сможет остаться авторитетным игроком на международной арене.

"Мы знаем, что, к сожалению, Украина находится под внешним управлением. Главы Украины, начиная с Ющенко, пытаются привести страну в НАТО, не учитывая мнение и желание украинского народа", — добавил парламентарий.