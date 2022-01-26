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ОПЗЖ предложила вернуться к внеблоковому статусу Украины и отказаться от вступления в НАТО

Это будет означать, что страна не участвует в войнах и не является членом какого-либо объединения. По мнению автора инициативы, именно так Незалежная сможет остаться авторитетным игроком в политике.

26 января, 18:21
<p>Вид на купол здания Верховной рады Украины © ТАСС / Андрей Ратмиров</p>

Вид на купол здания Верховной рады Украины © ТАСС / Андрей Ратмиров

Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) предлагает вернуться к внеблоковому статусу Незалежной и отказаться от вступления в НАТО. Соответствующую инициативу выдвинули депутаты Нестор Шуфрич и Юрий Загородний, сообщается на сайте политсилы.

В ОПЗЖ напомнили, что стремление к нейтралитету было прописано в Декларации о государственном суверенитете Украины, принятой в 1990 году. Как отметил Загородний, провозглашение внеблокового статуса будет обозначать, что страна не участвует в военных конфликтах и не является членом какого-либо объединения. По его мнению, именно так Украина сможет остаться авторитетным игроком на международной арене.

"Мы знаем, что, к сожалению, Украина находится под внешним управлением. Главы Украины, начиная с Ющенко, пытаются привести страну в НАТО, не учитывая мнение и желание украинского народа", — добавил парламентарий.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО воспринимает Украину как зону своего влияния. Это заметно по действиям альянса в отношении Киева, отметил министр. При этом дипломат подчеркнул, что Москва на данную роль не претендует. Также Лавров считает, что истерика США и НАТО нацелена на саботаж Минских договорённостей.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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