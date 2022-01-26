Блинкен: Дальнейшее развитие событий вокруг Украины зависит от России

Дальнейшее развитие ситуации вокруг Украины зависит от действий России. Об этом заявил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен.

"России остаётся решать, как отвечать. Мы готовы к любому [варианту развития событий] ", — сказал он на брифинге.

Ранее МИД РФ подтвердил получение ответов от США по гарантиям безопасности. Именно для этого в дипломатическое ведомство приезжал американский посол Джон Салливан. Сергей Лавров прежде заявлял, что Москва не будет публиковать ответ, если так хотят в Вашингтоне.