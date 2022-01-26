Блинкен: Дальнейшее развитие событий вокруг Украины зависит от России
Ранее Вашингтон передал письменный ответ Москве на предложения по гарантиям безопасности, что уже подтвердили в МИД РФ. Однако публиковать его не будут.
Энтони Блинкен © Twitter / Secretary Antony Blinken
Дальнейшее развитие ситуации вокруг Украины зависит от действий России. Об этом заявил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен.
"России остаётся решать, как отвечать. Мы готовы к любому [варианту развития событий]", — сказал он на брифинге.
Ранее МИД РФ подтвердил получение ответов от США по гарантиям безопасности. Именно для этого в дипломатическое ведомство приезжал американский посол Джон Салливан. Сергей Лавров прежде заявлял, что Москва не будет публиковать ответ, если так хотят в Вашингтоне.
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