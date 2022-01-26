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Блинкен: Дальнейшее развитие событий вокруг Украины зависит от России

Ранее Вашингтон передал письменный ответ Москве на предложения по гарантиям безопасности, что уже подтвердили в МИД РФ. Однако публиковать его не будут.

26 января, 18:36
<p>Энтони Блинкен © Twitter / <a href="https://twitter.com/SecBlinken/status/1484235044688470017/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Secretary Antony Blinken</a></p>

Энтони Блинкен © Twitter / Secretary Antony Blinken

Дальнейшее развитие ситуации вокруг Украины зависит от действий России. Об этом заявил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен.

"России остаётся решать, как отвечать. Мы готовы к любому [варианту развития событий]", — сказал он на брифинге.

Блинкен раскрыл детали переданного РФ ответа США по гарантиям безопасности

Блинкен раскрыл детали переданного РФ ответа США по гарантиям безопасности

Ранее МИД РФ подтвердил получение ответов от США по гарантиям безопасности. Именно для этого в дипломатическое ведомство приезжал американский посол Джон Салливан. Сергей Лавров прежде заявлял, что Москва не будет публиковать ответ, если так хотят в Вашингтоне.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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