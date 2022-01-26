НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Блинкен анонсировал отправку на Украину ещё трёх партий военного снаряжения от США

По словам дипломата, в ближайшие дни также ожидается американская помощь для солдат Незалежной. Накануне в страну доставили ещё 300 комплексов Javelin.

26 января, 18:48
<p>Очередная поставка Украине оборонной помощи от США © Twitter / <a href="https://twitter.com/SecBlinken/status/1486146831126044674/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Secretary Antony Blinken</a></p>

Очередная поставка Украине оборонной помощи от США © Twitter / Secretary Antony Blinken

Новые грузы с военным снаряжением из Соединённых Штатов в ближайшие дни прибудут на Украину. Об этом журналистам сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Госдепартаменте.

"Три партии американской военной помощи будут доставлены на этой неделе", — сказал американский дипломат, отметив, что в ближайшие дни ожидаются ещё поставки вооружения.

В Посольстве РФ заявили, что поставляемое США Украине оружие попадёт в руки боевиков

В Посольстве РФ заявили, что поставляемое США Украине оружие попадёт в руки боевиков

Ранее Лайф сообщал, что на Украину доставлено ещё 300 комплексов Javelin. Это часть третьего пакета военной помощи от Соединённых Штатов общей стоимостью около $200 млн. В этот раз общий вес вооружения и техники составил почти 80 тонн.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1