Блинкен анонсировал отправку на Украину ещё трёх партий военного снаряжения от США

Новые грузы с военным снаряжением из Соединённых Штатов в ближайшие дни прибудут на Украину. Об этом журналистам сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Госдепартаменте.

"Три партии американской военной помощи будут доставлены на этой неделе", — сказал американский дипломат, отметив, что в ближайшие дни ожидаются ещё поставки вооружения.