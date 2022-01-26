Блинкен анонсировал отправку на Украину ещё трёх партий военного снаряжения от США
По словам дипломата, в ближайшие дни также ожидается американская помощь для солдат Незалежной. Накануне в страну доставили ещё 300 комплексов Javelin.
Очередная поставка Украине оборонной помощи от США © Twitter / Secretary Antony Blinken
Новые грузы с военным снаряжением из Соединённых Штатов в ближайшие дни прибудут на Украину. Об этом журналистам сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Госдепартаменте.
"Три партии американской военной помощи будут доставлены на этой неделе", — сказал американский дипломат, отметив, что в ближайшие дни ожидаются ещё поставки вооружения.
Ранее Лайф сообщал, что на Украину доставлено ещё 300 комплексов Javelin. Это часть третьего пакета военной помощи от Соединённых Штатов общей стоимостью около $200 млн. В этот раз общий вес вооружения и техники составил почти 80 тонн.
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