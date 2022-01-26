Блинкен: Байден лично участвовал в составлении письменного ответа США России

В составлении письменного ответа Вашингтона на предложения РФ по гарантиям безопасности американский президент Джо Байден принимал личное и активное участие. Глава Белого дома вносил правки и в результате "благословил" окончательный вариант, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы неоднократно пересматривали его вместе с ним в течение последних недель, по мере того как получали комментарии и идеи от наших союзников и партнёров", — сказал Блинкен в ходе брифинга.

При этом мнения союзников США, добавил глава американской дипломатии, сыграли свою роль при подготовке документа: их позиции "были интегрированы в текст, в проработку которого Байден был активно вовлечён с самого начала".

"Президент изучал предварительные предложения, вносил свои правки и, конечно же, благословил окончательный вариант документа, который сегодня был передан российской стороне", — рассказал госсекретарь США.