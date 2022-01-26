Блинкен: Байден лично участвовал в составлении письменного ответа США России
Глава американской дипломатии также уточнил, что мнения союзников сыграли не последнюю роль при подготовке документа, который уже был передан Москве.
Джо Байден © Facebook / Joe Biden
В составлении письменного ответа Вашингтона на предложения РФ по гарантиям безопасности американский президент Джо Байден принимал личное и активное участие. Глава Белого дома вносил правки и в результате "благословил" окончательный вариант, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы неоднократно пересматривали его вместе с ним в течение последних недель, по мере того как получали комментарии и идеи от наших союзников и партнёров", — сказал Блинкен в ходе брифинга.
При этом мнения союзников США, добавил глава американской дипломатии, сыграли свою роль при подготовке документа: их позиции "были интегрированы в текст, в проработку которого Байден был активно вовлечён с самого начала".
"Президент изучал предварительные предложения, вносил свои правки и, конечно же, благословил окончательный вариант документа, который сегодня был передан российской стороне", — рассказал госсекретарь США.
Ранее Лайф сообщал, что Блинкен раскрыл детали переданного РФ ответа США по гарантиям безопасности. Госсекретарь также заметил, что Вашингтон не будет обнародовать документы, которые планируется обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым.
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