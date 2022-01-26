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"ВКонтакте" назвала логичным решение сделать доступ к соцсети бесплатным

Социальная сеть добавлена в соответствующий реестр наряду с порталом государственных услуг. В компании отметили, что соцсети стали неотъемлемой частью нашей жизни.

26 января, 19:14
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

Администрация "ВКонтакте" считает логичным и последовательным шагом включение социальной сети в реестр социально значимых ресурсов, доступ к которым для россиян будет бесплатным даже при нулевом балансе. VK ранее была включена туда наряду с порталом "Госуслуги".

"Ежемесячная аудитория "ВКонтакте" составляет более 70 миллионов пользователей Рунета. Поэтому предоставление бесплатного доступа к соцсети как к общественно значимому ресурсу является логичным и последовательным шагом для развития Интернета и для цифровизации", — говорится в комментарии от пресс-службы компании.

Там приветствовали соответствующее решение и отметили, что соцсети стали "неотъемлемой частью нашей жизни и закрепили за собой статус социально значимого ресурса". Это удобный и эффективный инструмент для коммуникации, обучения, бизнеса, источник важной информации.

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"Для VK это социально важный проект: наши технологии призваны объединять, помогать и делать жизнь наших пользователей лучше, удобнее и комфортнее", — заключили в компании.

Как рассказывал Лайф, в Минцифры ранее объяснили решение добавить "ВКонтакте" в этот реестр тем фактом, что инфраструктура соцсети содержит более 35 тысяч страниц различных госорганов, где граждане могут узнавать информацию из надёжного источника.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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