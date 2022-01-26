"ВКонтакте" назвала логичным решение сделать доступ к соцсети бесплатным

Администрация "ВКонтакте" считает логичным и последовательным шагом включение социальной сети в реестр социально значимых ресурсов, доступ к которым для россиян будет бесплатным даже при нулевом балансе. VK ранее была включена туда наряду с порталом "Госуслуги".

"Ежемесячная аудитория "ВКонтакте" составляет более 70 миллионов пользователей Рунета. Поэтому предоставление бесплатного доступа к соцсети как к общественно значимому ресурсу является логичным и последовательным шагом для развития Интернета и для цифровизации", — говорится в комментарии от пресс-службы компании.

Там приветствовали соответствующее решение и отметили, что соцсети стали "неотъемлемой частью нашей жизни и закрепили за собой статус социально значимого ресурса". Это удобный и эффективный инструмент для коммуникации, обучения, бизнеса, источник важной информации.

"Для VK это социально важный проект: наши технологии призваны объединять, помогать и делать жизнь наших пользователей лучше, удобнее и комфортнее", — заключили в компании.