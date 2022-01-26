Бывшего хоккеиста "Реактора" Паюла нашли убитым топором в собственной квартире

В Казани найдено тело бывшего хоккеиста молодёжной команды "Реактор" из Нижнекамска Владимира Паюла. Как сообщили в региональном главке МВД, парня убили в собственной квартире на улице Ахметзянова, на его теле были колото-резаные раны грудной клетки, шеи и лица.

"Было обнаружено тело 24-летнего молодого человека с колото-резаными ранами грудной клетки, рублеными ранами лица и шеи. В ходе разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Управления МВД РФ Казани в кратчайшие сроки задержали ранее судимого жителя Казани", — сообщил начальник ОСМИ УМВД России по Казани Рафаэль Сагдиев.

Задержание подозреваемого в убийстве хоккеиста © МВД по Республике Татарстан

Подозреваемый, как выяснилось, уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Мужчина 1987 года рождения снимал у Паюла квартиру. Экс-хоккеист собирался продать недвижимость перед своей свадьбой и просил квартиранта освободить жильё, но тот отказывался. Это стало причиной конфликта, переросшего в драку, в результате арендатор воспользовался топором, который был найден около тела жертвы. Убитого обнаружили невеста и родственники. Как стало известно, молодые люди уже рассылали приглашения на свадьбу.

Владимир Паюл играл в Молодёжной хоккейной лиге за нижнекамский "Реактор" в сезоне 2016/2017, а также белорусские клубы "Брест", "Барановичи" и "Авиатор".