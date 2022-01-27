В России за сутки госпитализировали 12 807 человек с ковидом

В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировали 12 807 человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции. Отмечается, что эта цифра оказалась на 4,8% выше по сравнению с днём накануне, однако показатель всё же ниже, чем 25 января.

При этом полностью выздоровело за сутки 29 754 человека, а общее число пациентов, поборовших болезнь, достигло 10 129 691.

Всего за сутки в России выявили 88 816 случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число заражений за всё время составило 11 404 617, а летальных исходов — 328 770, из которых 665 были зафиксированы за последние 24 часа.