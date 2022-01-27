Вирусолог Чумаков спрогнозировал спад волны "омикрона" в начале февраля

В России увеличивается заболеваемость коронавирусом из-за омикрон-штамма, но в скором времени волна пойдёт на спад. Снижение заболеваемости может начаться в начале февраля, заявил доктор биологических наук, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с радио Sputnik.

"Эта волна коронавируса более острая, то есть быстро поднимается и так же быстро опустится. Это заключение можно сделать исходя из того, какая кривая заболеваемости была в США, в Великобритании, в Европе. В России волна пойдёт на спад где-то в десятых числах февраля, скорее всего, после десятых чисел", — сообщил он.

Чумаков отметил, что омикрон-штамм отличается от других вариантов коронавируса своей особой заразностью. К тому же сейчас большинство людей болеют бессимптомно. В силу того что штамм малопатогенный и вызывает похожее на простуду заболевание, человек может даже не знать о заражённости вирусом. По словам вирусолога, на самом деле в эту волну вовлечено гораздо больше людей, чем показывает статистика. Именно поэтому она быстрее "выгорит", так как не останется уже достаточного количества чувствительных к вирусу людей, подчеркнул специалист. Он также считает, что это последняя большая волна коронавируса. А если будет ещё другая, то она пройдёт незаметно.

"Я думаю, что это последняя большая волна, потому что штамм "омикрон" очень сильно отличается от предыдущих. В результате этой волны значительная часть людей окажется устойчивой к дальнейшему заражению коронавирусом, поэтому следующий штамм будет ещё менее патогенным, эволюция вируса идёт в сторону уменьшения патогенности. Мы можем даже не заметить новой волны, поскольку она будет бессимптомной. Скорее всего, её вообще не будет — будут маленькие подъёмы заболеваемости", — рассказал Чумаков.