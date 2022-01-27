Вирусолог Чумаков спрогнозировал спад волны "омикрона" в начале февраля
Этот вариант ковида малопатогенный и вызывает похожее на простуду заболевание, человек может даже не знать о заражённости. Поэтому в волну вовлечено гораздо больше людей, чем показывает статистика.
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В России увеличивается заболеваемость коронавирусом из-за омикрон-штамма, но в скором времени волна пойдёт на спад. Снижение заболеваемости может начаться в начале февраля, заявил доктор биологических наук, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с радио Sputnik.
"Эта волна коронавируса более острая, то есть быстро поднимается и так же быстро опустится. Это заключение можно сделать исходя из того, какая кривая заболеваемости была в США, в Великобритании, в Европе. В России волна пойдёт на спад где-то в десятых числах февраля, скорее всего, после десятых чисел", — сообщил он.
Чумаков отметил, что омикрон-штамм отличается от других вариантов коронавируса своей особой заразностью. К тому же сейчас большинство людей болеют бессимптомно. В силу того что штамм малопатогенный и вызывает похожее на простуду заболевание, человек может даже не знать о заражённости вирусом. По словам вирусолога, на самом деле в эту волну вовлечено гораздо больше людей, чем показывает статистика. Именно поэтому она быстрее "выгорит", так как не останется уже достаточного количества чувствительных к вирусу людей, подчеркнул специалист. Он также считает, что это последняя большая волна коронавируса. А если будет ещё другая, то она пройдёт незаметно.
"Я думаю, что это последняя большая волна, потому что штамм "омикрон" очень сильно отличается от предыдущих. В результате этой волны значительная часть людей окажется устойчивой к дальнейшему заражению коронавирусом, поэтому следующий штамм будет ещё менее патогенным, эволюция вируса идёт в сторону уменьшения патогенности. Мы можем даже не заметить новой волны, поскольку она будет бессимптомной. Скорее всего, её вообще не будет — будут маленькие подъёмы заболеваемости", — рассказал Чумаков.
Ранее демограф Алексей Ракша назвал возможные даты пика заболеваемости "омикроном". Учёный отметил, что сейчас рост распространения этого штамма вируса наблюдается уже почти по всей стране, кроме ряда дальневосточных регионов.
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