Вирусолог Жемчугов рассказал, стоит ли ждать новую пандемию после обнаружения вируса NeoCoV
По словам эксперта, необходимо выяснить, насколько общие структуры у NeoCoV и SARS-CoV-2, а самое главное, как он поддаётся действию иммунитета.
Фото © Pixabay
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, вирусолог Владислав Жемчугов рассказал Лайфу, стоит ли ждать новую пандемию после обнаружения уханьскими учёными нового потенциально опасного коронавируса NeoCoV. По его словам, сначала нужно понять, есть ли перекрёстный иммунитета между текущим ковидом и новым.
"В первую очередь, надо определить наличие перекрёстного иммунитета между текущим коронавирусом и этим новым. Надо посмотреть, насколько общие у них структуры, а самое главное, как он поддаётся действию иммунитета. Обычно новый вирус вытесняет старый", — отметил Жемчугов.
По его мнению, сейчас китайские учёные займутся изучением вируса на животных, и если нынешний ковид будет давать иммунитет и от нового вируса, то бояться нечего, считает вирусолог.
Напомним, учёные из китайского города Ухань, где впервые обнаружили ставший причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2, теперь заявили об обнаружении нового потенциально опасного образца, но в Южно-Африканской Республике. Специалисты считают, что для взаимодействия с организмом человека вирусу NeoCoV нужна определённая мутация, сейчас он угрожает только летучим мышам.
Комментариев: 0