В Краснодаре неизвестные ради развлечения разнесли стену подъезда

Неизвестные сломали стену подъезда в доме в Краснодаре и скрылись с места происшествия © Telegram / SHOT

В Краснодаре неизвестные разнесли стену подъезда ради развлечения. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

"Битву" человека и стены засняли камеры. На кадрах видно, что в помещение заходит сначала один мужчина, который хватается рукой за свободный край стены и резко дёргает на себя, из-за чего на конструкции появляются повреждения. А после его товарищ со всей силы бьёт чуть ниже ногой. Этот удар нанёс больший урон: стена проломилась, появилась дыра.

После этого правонарушители, смеясь, заходят в лифт, оборачиваясь на камеры. Уже в кабине один из них пытается закрыть объектив рукой, однако на запись уже попали их лица.