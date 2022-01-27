В Краснодаре неизвестные ради развлечения разнесли стену подъезда
Мужчины, после того как нанесли урон имуществу, смеясь, зашли в лифт. Камеры засняли не только "битву", но и лица хулиганов.
В Краснодаре мужчина сломал стену подъезда ногой © Telegram / SHOT
Неизвестные сломали стену подъезда в доме в Краснодаре и скрылись с места происшествия © Telegram / SHOT
В Краснодаре неизвестные разнесли стену подъезда ради развлечения. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
"Битву" человека и стены засняли камеры. На кадрах видно, что в помещение заходит сначала один мужчина, который хватается рукой за свободный край стены и резко дёргает на себя, из-за чего на конструкции появляются повреждения. А после его товарищ со всей силы бьёт чуть ниже ногой. Этот удар нанёс больший урон: стена проломилась, появилась дыра.
После этого правонарушители, смеясь, заходят в лифт, оборачиваясь на камеры. Уже в кабине один из них пытается закрыть объектив рукой, однако на запись уже попали их лица.
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