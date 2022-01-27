Глава МИД КНР Ван И: США должны перестать мешать проведению Олимпийских игр в Пекине

США должны перестать создавать препятствия для проведения зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

"Дело первостепенной важности — американская сторона должна прекратить мешать проведению зимних Олимпийских игр в Пекине", — цитирует его пресс-служба МИД КНР.

Напомним, власти США и целого ряда стран Запада ввели дипломатический бойкот Игр в Пекине. Однако американских спортсменов это не касается — они будут принимать участие в международных соревнованиях.

Ранее Лайф рассказывал, что первые спортсмены из России уже прилетели в Пекин для участия в Олимпиаде, которая пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку приземлились в аэропорту Шоуду. Олимпийские деревни в китайской столице официально откроются в четверг.