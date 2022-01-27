Первые спортсмены из России прилетели в Пекин для участия в Олимпийских играх

Первые российские спортсмены прилетели в Пекин для участия в Олимпиаде. Они уже приземлились в Шоуду в 09:49 по местному времени.

В составе делегации команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку. Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля

В состав мужской олимпийской команды по биатлону вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Максим Цветков и Даниил Серохвостов. Женскую сборную на Играх представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

Сборная России по конькобежному спорту прилетела в Пекин не в полном составе. Оставшаяся часть команды должна прибыть в столицу Китая из Иркутска, где до 27 января находилась на тренировочном сборе. Российскую команду по шорт-треку представят десять спортсменов.