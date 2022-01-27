Астроном Денисенко рассказал, когда в России произойдёт полное солнечное затмение

Полное солнечное затмение в России случится в 2033 году на Дальнем Востоке. Об этом сообщил астроном, сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звёзд Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга Денис Денисенко в беседе с Ura.ru.

"Ближайшее полное солнечное затмение произойдёт в апреле 2024 года в Америке. В России это случится в 2033 году на Дальнем Востоке, на Чукотке. Солнечные и лунные затмения повторяются через 18 лет и 11 дней. За это время Земля успевает повернуться на одну треть оборота, поэтому затмение каждый следующий сарос происходит в разных регионах земного шара", — рассказал Денисенко.

По его словам, затмение полезно, чтобы изучать структуру солнечной короны, а также предсказывать активность и корональные выбросы с поверхности. К тому же люди всегда верили, что такое космическое явление — это предвестник каких-либо бед или войн. Затмение оказывает влияние на природу и птиц. Так, животные могут начать себя вести неадекватно, поскольку думают, что настала ночь, и укладываются спать, но в итоге происходит сбой, отметил астроном.

Полные солнечные затмения происходят ежегодно в разных концах Земли, рассказал завлабораторией рентгеновской астрономии солнца Физического института им. П.Н. Лебедева Сергей Кузин. По его словам, это явление довольно непредсказуемое. Он добавил, что полные затмения Солнца происходят примерно раз в год, а частичные кольцевые — раз в два года.