Медведев: США активно просят Россию сотрудничать в сфере кибербезопасности

Соединённые Штаты активно просят Россию о сотрудничестве в сфере борьбы с киберпреступностью, причём делятся определённой информацией. Об этом рассказал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

"Они как минимум, в отличие от многих других направлений, здесь активно просят о сотрудничестве, делятся определённой информацией, потому что без этого никак. И все эти случаи, все эти операции, которые проводились, — это, по сути, совместные операции", — приводит РИА "Новости" слова Медведева.

Он отметил, что это "действительно хороший пример" сотрудничества двух стран, тем более что речь идёт о борьбе с реальными угрозами, которые касаются большого числа людей.

Медведев уточнил, что речь идёт, к примеру, об информации, связанной с хищениями, кредитными картами. Если такими данными не делиться, не проводить вместе операции, "то будут страдать граждане во всех странах, то есть деньги будут похищать в любой стране".