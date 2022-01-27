НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Медведев: США активно просят Россию сотрудничать в сфере кибербезопасности

По словам зампреда СБ, в этой области Штаты охотно делятся информацией, потому что иначе никак. Это хороший пример сотрудничества двух стран.

27 января, 04:56
<p>Дмитрий Медведев © Пресс-служба президента РФ</p>

Дмитрий Медведев © Пресс-служба президента РФ

Соединённые Штаты активно просят Россию о сотрудничестве в сфере борьбы с киберпреступностью, причём делятся определённой информацией. Об этом рассказал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

"Они как минимум, в отличие от многих других направлений, здесь активно просят о сотрудничестве, делятся определённой информацией, потому что без этого никак. И все эти случаи, все эти операции, которые проводились, — это, по сути, совместные операции", — приводит РИА "Новости" слова Медведева.

Он отметил, что это "действительно хороший пример" сотрудничества двух стран, тем более что речь идёт о борьбе с реальными угрозами, которые касаются большого числа людей.

"Отступать некуда, позади Москва": Медведев напомнил о невыполненном обещании НАТО не продвигаться на восток

"Отступать некуда, позади Москва": Медведев напомнил о невыполненном обещании НАТО не продвигаться на восток

Медведев уточнил, что речь идёт, к примеру, об информации, связанной с хищениями, кредитными картами. Если такими данными не делиться, не проводить вместе операции, "то будут страдать граждане во всех странах, то есть деньги будут похищать в любой стране".

Ранее Лайф сообщал, что Медведев не увидел альтернативы мирным переговорам по безопасности. Зампред Совбеза РФ отметил, что есть люди, которые зарабатывают и спекулируют на риске начала военных действий, но такой вариант был бы ужасным.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1