"Войны никто не ищет": Медведев не увидел альтернативы мирным переговорам по безопасности
Запред Совбеза РФ отметил, что есть люди, которые зарабатывают и спекулируют на риске начала военных действий, но такой вариант был бы ужасным.
Дмитрий Медведев © пресс-служба президента РФ
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что переговоры по гарантиям безопасности — это единственная возможность урегулирования ситуации, войны никто не ищет. Об этом он сказал в интервью ТАСС.
"Войны никакой бы ни в коем случае не хотелось, войны никто не ищет, и нужно сделать всё, чтобы никакой войны не было. А тем более по линии столкновений между Россией и, допустим, Североатлантическим альянсом", — сказал Медведев, отвечая на просьбу оценить риски начала войны.
Договорённости по гарантиям безопасности он назвал "очевидно, самой главной и единственной возможностью". Медведев напомнил о принципе неделимой безопасности, который прописан в европейских и международных документах. Это когда безопасность одной стороны не может быть достигнута за счёт другой.
Запред СБ РФ добавил, что есть много людей, которые зарабатывают, спекулируют на нагнетании обстановки, но война была бы ужасным вариантом развития событий.
Как сообщал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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