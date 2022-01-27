"Войны никто не ищет": Медведев не увидел альтернативы мирным переговорам по безопасности

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что переговоры по гарантиям безопасности — это единственная возможность урегулирования ситуации, войны никто не ищет. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

"Войны никакой бы ни в коем случае не хотелось, войны никто не ищет, и нужно сделать всё, чтобы никакой войны не было. А тем более по линии столкновений между Россией и, допустим, Североатлантическим альянсом", — сказал Медведев, отвечая на просьбу оценить риски начала войны.

Договорённости по гарантиям безопасности он назвал "очевидно, самой главной и единственной возможностью". Медведев напомнил о принципе неделимой безопасности, который прописан в европейских и международных документах. Это когда безопасность одной стороны не может быть достигнута за счёт другой.