НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Роман Вильфанд спрогнозировал россиянам тёплое начало февраля

Как уточнил научный руководитель Гидрометцентра России, это касается только первых чисел месяца. До среднемесячного прогноза осталось подождать чуть менее недели.

27 января, 02:57

Фото © Pexels

Февраль порадует россиян тёплым началом, и это касается практически всей территории страны, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Метеоролог уточнил, что температура будет выше климатической нормы.

"Средняя температура практически на всей территории страны в начале февраля будет выше нормы", — сказал Вильфанд ТАСС.

Вильфанд отметил, что это прогноз только на первые числа месяца. Ожидания по поводу среднемесячной температуры в феврале Гидрометцентр традиционно представит 31 января.

Спецпредставитель президента заявил о возможности переселения жителей регионов с мерзлотой

Спецпредставитель президента заявил о возможности переселения жителей регионов с мерзлотой

Ранее Лайф сообщал, что климатолог Кокорин предупредил россиян о погодных аномалиях в 2022 году. Это случится, если температура на планете увеличится на полтора градуса за ближайшие 30 лет.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1