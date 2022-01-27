Роман Вильфанд спрогнозировал россиянам тёплое начало февраля
Как уточнил научный руководитель Гидрометцентра России, это касается только первых чисел месяца. До среднемесячного прогноза осталось подождать чуть менее недели.
Фото © Pexels
Февраль порадует россиян тёплым началом, и это касается практически всей территории страны, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Метеоролог уточнил, что температура будет выше климатической нормы.
"Средняя температура практически на всей территории страны в начале февраля будет выше нормы", — сказал Вильфанд ТАСС.
Вильфанд отметил, что это прогноз только на первые числа месяца. Ожидания по поводу среднемесячной температуры в феврале Гидрометцентр традиционно представит 31 января.
Ранее Лайф сообщал, что климатолог Кокорин предупредил россиян о погодных аномалиях в 2022 году. Это случится, если температура на планете увеличится на полтора градуса за ближайшие 30 лет.
Комментариев: 0