Роман Вильфанд спрогнозировал россиянам тёплое начало февраля

Февраль порадует россиян тёплым началом, и это касается практически всей территории страны, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Метеоролог уточнил, что температура будет выше климатической нормы.

"Средняя температура практически на всей территории страны в начале февраля будет выше нормы", — сказал Вильфанд ТАСС.

Вильфанд отметил, что это прогноз только на первые числа месяца. Ожидания по поводу среднемесячной температуры в феврале Гидрометцентр традиционно представит 31 января.