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Два пациента в Петербурге умерли после обследования желудка

После процедур в одном из диагностических центров Северной столицы они были доставлены в больницу, где они и скончались. Ещё двое находятся в тяжёлом состоянии.

27 января, 02:35

Фото © ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Следователи в Санкт-Петербурге начали расследование уголовного дела по факту смерти двух человек после прохождения обследования в диагностическом центре Выборгского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Согласно данным следствия, два человека скончались после того, как проходили обследование желудка. Ещё двое находятся в тяжёлом состоянии.

"Два пациента проходившие 23 и 25 января 2022 года медицинское исследование желудка в одном из диагностических центров, расположенном в Выборгском районе, были доставлены в больницу, где скончались. Ещё два пациента госпитализированы в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Следователи завели уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Она предусматривает лишение свободы сроком до четырёх лет.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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