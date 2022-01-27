Два пациента в Петербурге умерли после обследования желудка

Следователи в Санкт-Петербурге начали расследование уголовного дела по факту смерти двух человек после прохождения обследования в диагностическом центре Выборгского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Согласно данным следствия, два человека скончались после того, как проходили обследование желудка. Ещё двое находятся в тяжёлом состоянии.

"Два пациента проходившие 23 и 25 января 2022 года медицинское исследование желудка в одном из диагностических центров, расположенном в Выборгском районе, были доставлены в больницу, где скончались. Ещё два пациента госпитализированы в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Следователи завели уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Она предусматривает лишение свободы сроком до четырёх лет.